Kolik tekutin je v létě tak akorát, asi tušíte, ale kolik jich máte vypít právě vy? Čtěte dál a zjistíte to. A nespoléhejte se jen na pocit žízně, ten je relativní. Řiďte se jinými signály, že pijete málo.

Průměrně našinec vypije 2,7 litru nápojů denně, ale v létě musíme pít více. Alespoň se to říká. Je to skutečně pravda? Prozradíme, zda to platí právě pro vás.

Co si nalít do sklenice

Uhasit žízeň má voda. A minerálky, protože v létě se více potíme a tělu je třeba dodat vypocené minerály. Osvěžit pitný režim pomáhají čaje a džusy (pozor na slazené nápoje), káva prý vodu ubírá. Ovšem to mnohé vědecké zdroje včetně univerzity v Birminghamu popírají. A podle této studie zveřejněné v loňském roce dokonce platí, že 2 či 3 hrnky kávy denně zřejmě prodlužují život. Milovníci kávy také můžou počítat s nižším rizikem kardiovaskulárních chorob v porovnání s lidmi, kteří tento nápoj nepijí.

Kolik toho máte vypít. Právě vy

Například autorka tohoto článku má v průměru vypít 2,25 litru tekutin denně. A kolik vy? Klikněte na kalkulačku příjmu tekutin zohledňující nejen pohlaví či věk nebo hmotnost, a budete mít jasno. Pak výsledek v létě znásobte 1,5 až 2x zejména v případě, když jsou: vysoké teploty a rovněž vaše vnímání teploty je pocitově vyšší, než co ukazuje teploměr, vysoká vlhkost vzduchu a dusno.

Ovšem pozor, roli hrají také genetické predispozice. „Existují geny, konkrétně gen CHST9 a gen AQP1, které jsou spojené se ztrátou vody. Podle různých variant těchto genů má pak člověk i různé genetické predispozice k tomu, že bude při fyzické aktivitě ztrácet více vody,” vysvětluje genetička Ing. et Ing. Barbora Procházková, Ph.D., vedoucí vědeckého týmu Chromozoom.

Které minerálky pít

Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod, to ví přesně. Podle ní se pro každodenní pití hodí slabě (do 500 mg RPL na litr) a středně mineralizované vody (500 až 1500 mg RPL na litr). RPL je zkratka pro „rozpuštěné pevné látky“. Tyto minerálky lze pít bez omezení a ani je netřeba střídat. Ale silně mineralizované vody (1500 až 5000 mg RPL na litr) byste neměli pít denně. Jako doplněk pitného režimu se hodí hlavně v létě, dále když máte fyzicky náročnou práci, hodně sportujete nebo nejste zrovna v kondici (zvracení, průjmy, horečky).

Tohle jsou signály, že pijete málo

Většinu tekutin byste měli přijmout zejména ráno a v 1. polovině dne. Například ráno odborníci doporučují půl litru – tedy šálek vody po probuzení a pak další hrnek čaje ke snídani. Jinak se často stává, že si třeba ani neuvědomíte, kolik toho vypijete.

Jaké jsou signály, že pijete málo? Nemusíte nic počítat ani vypisovat data do nějaké aplikace, která vám to spočítá. Poznáte to podle barvy moči: když ji téměř necítíte a je světle žlutá, pijete tak akorát. Je-li moč už po čichu nic moc a ještě tmavě žlutá až oranžová, pijete málo. Druhým dobrým ukazatelem je kůže. Sáhněte na předloktí a zvedněte prsty kousek kůže. Vrací se zpět rychle? Pijete dobře. Pokud trvá dlouho, než se kůže „srovná“, pijete málo.

