Pečení sladkého dezertu, a hlavně následná konzumace jsou oblíbeným rituálem v mnoha domácnostech. Někdy je ale domácí pečení trošku boj mezi tím, co je dobré, a tím, co je zdravé. My přinášíme recept, u kterého nemusíte dělat kompromisy – zkuste vynikající mandlovo-mrkvovou bábovku. Ta vaše zažívání rozhodně nezatíží, ale navíc vás okouzlí svou lehkou, přitom šťavnatou konzistencí, přirozeně sladkou, lehce pikantní chutí a lahodnou vůní.

Lehká i vláčná bábovka s mandlemi a mrkví

Na bábovku budete potřebovat následující suroviny: 2 středně velké mrkve, 160 g cukru krupice, 4 vejce, 120 g mandlí, 120 g hladké, nejlépe celozrnné mouky, ½ prášku do pečiva, ½ lžičky mleté skořice, špetku mletého muškátového oříšku

Mandle můžete koupit už mleté, případně si doma na elektrickém struhadle sami namlít loupané mandle, nebo můžete koupit mandle ve slupce, doma je spařit, oloupat a namlít. Pokud koupíte mandle již namleté, budete to mít prakticky bez práce, pokud si budete mandle mlít sami, odměnou za trochu práce navíc vám bude čerstvě připravený produkt. Mrkev oškrábejte, omyjte a nastrouhejte najemno. Mouku můžete použít běžnou hladkou, ovšem celozrnná dá těstu kromě zdravotních benefitů v podobě vyšší dávky vlákniny a živin i extra porci příjemné vláčnosti.

Příprava je snadná

Z cukru a žloutků ušlehejte pěnu, do ní vmíchejte nastrouhanou mrkev. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a rovněž jej opatrně vmíchejte do vaječno-mrkvové hmoty. Smíchejte mouku s práškem do pečiva a namletými mandlemi a přidejte tamtéž. Na závěr přidejte a vmíchejte koření.

Bábovkovou formu vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou, nalijte těsto a pečte v troubě předehřáté na 170 °C zhruba ¾ hodiny. Po upečení nechte bábovku vychladnout ve formě, až poté ji vyklopte. Můžete ještě pocukrovat, ale není to nutné. Garantujeme vám, že tato svěží a lehká bábovka se na míse dlouho neohřeje.