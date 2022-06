Zdroj: Shutterstock

Zasazení jen tak nebude úspěšné. Základním problémem totiž je, že řezaná růže nemá kořeny. A tak nemůže přijímat živiny. Zároveň nedokáže vytvořit kořeny nové jen tak. Musíte jí trochu pomoci.

Jak poznat, jestli má smysl danou růži zkoušet zasadit?

V první řadě by měl být její stonek dlouhý aspoň 20 centimetrů. Na stonku by neměl být žádný list ani zárodek květu. Pokud se na stonku něco podobného nachází, před sázením to ostříhejte.

A dál? Existují tři kouzelné cesty

První možností je vyzkoušet droždí neboli kvasnice. Smíchejte litr vody a čajovou lžičku sušeného droždí. Do tohoto roztoku růži postavte zhruba na jeden den. Poté ji vyndejte, umyjte a nechte nějaký čas v obyčejné váze s čistou vodou. Tu nezapomeňte pravidelně měnit. Po pár dnech by se na růži měly objevit malé kořínky. A to je váš čas! Honem s ní do hlíny. Vyberte dostatečně velký květináč s hlínou určenou na okrasné květiny!

Druhou tajnou ingrediencí je med. Opět budete potřebovat litr vody a do něj dáte tentokrát 2 čajové lžíce kvalitního medu. Pořádně zamíchejte a poté vložte stonek. V této lázni stačí, když růže bude polovinu času, tedy 12 hodin. Následuje opět přemístění do čisté vody. S tím rozdílem, že stonek neumývejte. Pak už je postup úplně stejný – zalévejte a čekejte na první kořeny.

Posledním tipem je šťáva z aloe vera. Smíchejte 10 kapek této šťávy s litrem vody. Tento postup je zdlouhavější. V roztoku musí být rostlina týden až dva.

