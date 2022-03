Zdroj: Shutterstock

Celý trik jarní radosti, kterou v březnu a dubnu přináší zlatice, spočívá v jejích květech. Ty se totiž objevují dříve než vyraší listy, pak se dřevina obsypaná „zlatem“ zdá ještě bohatější. Co dělat, abyste se záplavy pozitivně vybarvených květů dočkali?

Více možností

Když si pečlivě prohlédnete v zahradnictvích nebo i v zahradách sousedů zlatice, zjistíte, že není jen jedna. Drobná odlišnost je patrná už jen v barvě žluté a tu další napovíme. Dřeviny se můžou lišit svou velikostí, najdete třímetrové nebo dvoumetrové, ale také sotva poloviční druhy. Některé nepřehlédnutelně míří k nebi, jiné se budou sklánět k zemi (převislé odrůdy můžou vytvořit zajímavý podrost pro vyšší dřeviny). Nabízí se i rostliny do nádob. U nás se nejčastěji vysazuje zlatice prostřední a její kultivary.

Ozdobit vlásky malé slečny nemusí jen pampelišky Autor: Shutteerstock

Skromná na podmínky

Zlatice není náročná na výběr půdy, snadno se pěstuje i v méně kvalitní zemině, toleruje dočasné přemokření stejně jako sucho. Kdyby si však mohla vybrat, jistě ocení výživnou, propustnou půdu. Stanoviště by mělo být slunné a teplé, slunce jí svědčí. Pokud zvolíte polostín, odrazí se to na bujnosti růstu a také menší tvorbě květů. A o ty přece jde v první řadě. Zvládne rovněž znečištěné ovzduší, mnohdy ji můžete vidět vysázenou do bohatých špalírů nedaleko silnic.

Pěstování nejen z kontejneru

Zlatici z kontejneru nebo s kořenovým balem uložte do výsadbové jámy, přidejte zeminu, dobře ji utlačte, dřevinu zalijte a máte hotovo. Nebo si ji namnožte řízkováním či hřížením.

Důležité tvarování

V přírodně laděné zahradě můžete zlatici dopřát klid a nechat ji růst, jak se jí zlíbí, nicméně tvarováním se zvýší její atraktivita a v případě využití zlatice na živé ploty je nezbytné.

Podpořit její půvab slibuje každoroční řez, zlatice nejlépe kvete na loňských výhonech. Na řez myslete po odkvětu, ale příliš dlouho s ním neotálejte. A jednou asi za tři roky proveďte zmlazovací (prosvětlovací) řez. Někdo radí seříznout nejstarší větve asi 10 až 15 cm nad zemí, jiný je doporučuje zcela odstranit.

Jak je to s tím deštěm

Zlatici se stále ještě někdy říká „zlatý déšť“. Ale to je chyba, protože jím je štědřenec a uznejte sami, že jeho květy mají zcela odlišnou stavbu, uspořádanou do hroznů.

Zdroj: iReceptar.cz, Zahradkarskaporadna.cz