Okurky pěstuje každý druhý zahrádkář. Velká většina z nich ale dělá pár základních chyb. Že se k okurkám nechováte úplně tak, jak potřebují, poznáte, když na nich začnou žloutnout listy. Čím to může být a jak se s tím vypořádat?

Za žloutnutím listů je nejčastěji špatné zalévání. Když je sucho a horko, celá zahrada se vysušuje. A to okurkám nesvědčí. List začne žloutnout, pak ztratí barvu úplně a uschne. Zalévejte okurky každé dva dny, ideálně večer. V případě vysokých teplot zalévejte okurky i každý den. Nezalévejte rostlinu celou, ale pouze kořeny a spodek stonku přímo u hlíny.

Nedostatek živin nebo tepla?

I to způsobuje žloutnutí rostlin. Můžete živiny doplňovat hnojivy nebo třeba tím, že do odstáté vody nadrobíte bochník chleba a 2 polévkové lžíce jódu. Tuto směs necháte celou noc odstát a zalijete 10 litry vody. Tento zázrak nalévejte do hlíny u okurek dvakrát měsíčně.

Je možné, že jste okurky vysadili na nesprávné místo a mají nedostatek světla. Také možná příliš vyrostly a listy si navzájem stíní. Pomoci by vám mohlo protrhání. Pokud jste vybrali špatné místo, už s tím nic neuděláte. Rozhodně rostlinu nepřesazujte. Jen si to zapamatujte na další rok.

Za žlutými listy můžou být i plísně nebo jiní škůdci

To poznáte tak, že listy nejsou jen žluté, ale mají na sobě i nahnědlé skvrny. V boji se škůdci vám nejvíce pomůžou domácí nebo chemické postřiky z obchodu.

