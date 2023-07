Zdroj: shutterstock

Čerstvý česnek je skvělou ingrediencí do omáček, těstovin i k masu a je prospěšný pro naše zdraví – zejména v období zimních nachlazení. Pokud jste byli letos s jeho pěstováním více než úspěšní, česnek si uschovejte do mrazáku. V článku poradíme několik tipů, jak ho zmrazit.

V létě či na podzim česnek zamrazíš, v zimě jako když ho najdeš. A je jedno, jestli pochází z vlastní zahrádky, nebo z farmářského trhu. Skvělou štiplavou chuť touto úpravou neztratí. Důležité je do mrazáku vybrat čerstvé a pevné kousky bez plísní a měkkých míst. Způsobů, jak česnek zmrazit, je spousta – některé z nich vám prozradí blogger Jerry James Stone:

Česnek před zmrazením upravte. Nebo ne…

Česnek můžete do mrazáku strčit celý, nasekaný či rozdrcený, mletý, pečený… Asi tušíte, že způsobů je opravdu spousta. Který zvolíte, záleží na budoucím použití. Česnek můžete naložit v oleji a zmrazit v kostkách připravených na vhození do polévky. Rozmačkaný a v troubě pečený česnek se vám bude hodit do guláše nebo na hranolky. Celý zmrazený česnek pak jen vytáhnete a nakrájíte dle libosti a potřeby. Před touto úpravou odstraňte veškeré velké zelené klíčky a hnědé stonky a zeleninu oloupejte.

Ve všech těchto úpravách vám v mrazáku vydrží až šest měsíců bez ztráty chuti a bez zkažení. Ušetříte peníze za kupovaný česnek, který se v zimě dováží, i čas strávený jeho úpravou.

Vyberte pro zmrazení správné nádoby

Variant, jak česnek zmrazit, je opravdu spousta, stejně jako nádob, ve kterých ho můžete skladovat – ve speciálním sáčku, sklenici či jiné nádobě určené ke zmrazení. V každém případě je nutné dbát na bezpečné skladování a pohlídat si, aby byla nádoba pevně uzavřená zipem, hliníkovou fólií nebo víčkem. K takto uloženému česneku se nesmí dostat vlhkost, jinak mu ubude na čerstvosti. Nezapomeňte na ni napsat popis, o jakou potravinu se jedná a kdy byla zmrazena. V zimě stačí nádobu vytáhnout a česnek přidat do guláše, česnekového chleba či do rychlovek.

