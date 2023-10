Zdroj: Strom roku, Nadace Partnerství

Ve 22. ročníku ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, se letos utkalo deset finalistů z různých koutů České republiky, pro něž mohla veřejnost hlasovat prostřednictvím webových stránek.

Do superfinále postoupilo pět zástupců a vítězem se stala Hruška v širém poli, která se nachází v Mrákotíně u Skutče. Druhou příčku obsadila 300 let stará Nepomyšlská lípa (6 027 hlasů) a bronz získala Lípa na školní zahradě v Sulíkově (3 823 hlasů).

Vítězný Strom roku získá arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku. Stromy na druhém a třetím místě obdrží ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown.

1. místo

Stojí hruška v širém poli

Památná a chráněná hrušeň není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, je ale nesmírně odolná a statečná. Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. V jejím neobvyklém tvaru se odráží silný vítr, který na Vysočině vane nejčastěji ze západu, a také její osamělá poloha uprostřed pole.

Vítězný strom vám ve videu představí Vladimír Kořen:

2. místo

Nepomyšlská lípa

Na pahorku na kraji Nepomyšle u Kaolinky se nachází památný strom lípy, přibližně 300 let starý. Podle pověsti stála na pahorku původně šibenice. Využita byla jen jednou – byl zde pověšen muž, který se provinil krádeží skotu. Jeho žena pak na místě jeho skonu lípu vysadila. Ještě nedávno se pod lípou nacházela černá skládka komunálního odpadu, ale to už je minulostí. Dnes je okolí památného stromu místem k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

3. místo

Lípa na školní zahradě

Na zahradě ZŠ Sulíkov se nachází impozantní 400 let stará lípa. Podle místní kronikářky byla vysazena s dalšími osmi lipami, ale už jen dvě mohou dosvědčit, jak se tu žilo v době pobělohorské. Pamatuje poklidné doby plné radosti a divadel, také však doby bojů a strachu z válek.

Pamatuje děti italských uprchlíků, kteří museli kvůli bojům opustit své domovy v Tyrolech a našli přechodný domov právě v této vesničce, nebo tři romské chlapce, kteří jednoho dne zkrátka nepřišli do školy, protože byli odvedeni do koncentračního tábora. Koncem války měla přímo před nosem německé vojáky, kteří se usadili ve škole i bytě řídicího učitele.

Dnes, po vzoru svých předků, místní nabídli ve škole a školním bytě útočiště pro ukrajinský lid. Pod lípou se tedy stále prohánějí děti: a mezi nimi i ukrajinské. Jako symbol svobody se snaží zjistit, že přece to dobro nakonec vždycky zvítězí.

Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství. Jejím cílem je podpora aktivních lidí v péči o stromy v jejich okolí a představení veřejnosti zajímavých stromů i s jejich příběhy. Anketa se pořádá již od roku 2002 a od té doby do ní bylo navrženo 1 718 stromů, z nichž do finále postoupilo 262. Do hlasování se zapojilo již 742 tisíc lidí, dosavadní výtěžek 3 miliony korun putoval na výsadbu a ochranu stromů.

