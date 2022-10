Zdroj: Preciosa Lighting

Talenty nabitý 15. ročník soutěže Masters of Crystal vyhrála Katarína Nábilková. Ta přesvědčila porotu svými svítidly Balance of Nature. Na výrobu použila kombinaci skla a kovu. Do soutěže na téma Light for Wellbeing se přihlásilo 83 designérů mladších 33 let.