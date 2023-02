Zdroj: Shutterstock

Vybrat si osobní strom je docela fuška. A vysadit na zahradu lesík z mnoha různých dřevin, to už chce větší pozemek. Co s tím? Zkuste to podle našeho doporučení, každému znamení zvěrokruhu jsme přiřadili více dřevin. Abyste se doma nehádali, někdy se naše tipy překrývají.

Jehličí pro Vodnáře

Populární borovice je pro Vodnáře docela symbolická, koruna tohoto jehličnanu není úplně pravidelná, její přednosti jsou skryté. A totéž platí pro vzdušnou povahu Vodnářů.

Jiné možnosti: Zatímco topol raději objímejte v přírodě, ořešák představuje osvědčenou volbu, stejně tak javor. Například javor babyka ve větším počtu se za čas promění v úžasný živý plot.

Národní strom pro Ryby

Pokud padne vaše volba na lípu, neuděláte chybu. Lidé narození v Rybách jsou mimo jiné snadno ovlivnitelní, a pak se hodí mít na zahradě náš národní strom, který slibuje jistotu už jen svou existencí.

Jiné možnosti: Máte-li na pozemku vodní zdroj, zkuste vrbu. Nebo opět volte javor. A co byste řekli jasanu? Ten se často používá do odkyselovacích čajových směsí.

Inspirujte se u sousedů, na internetu nebo v zahradnictví, ale nakonec váš strom vybírejte srdcem. A také s ohledem na váš pozemek. Autor: Shutterstock

Opora pro Berany

Známé rčení říká, že vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá. Přesně tohle platí i pro duby a Berany. Duby představují sílu, vitalitu a odolnost, která nám lidem občas chybí.

Jiné možnosti: Dobrou volbou bude i olše lepkavá. Pro voňavou zahradu vysaďte medonosný akát. Nebo se vraťte k túji. Například kultivar Golden Globe patří mezi „trpaslíky“, kteří se vejdou i na menší plochy nebo do nádob.

Na světě roste spousta originálních stromů a mnohé se pyšní některým NEJ, podívejte se:

Co potřebují Býci

Před dvanácti lety byl jilm vyhlášený stromem roku, tedy alespoň podle Lesů ČR. A můžete ho mít i vy, pokud se vám líbí nepravidelné tvary listů. Vnímejte to třeba tak, že k jednomu cíli vedou různé cesty, jen najít tu pravou.

Jiné možnosti: Jinan dvoulaločný nebo túje. A ořešák doporučujeme všem, komu jde hlavně o užitek. Vlašské ořechy jsou perfektní zdroj omega-3 mastných kyselin, kterých máme většinou nedostatek.

Ořešák potěší oči a jeho plody naše trávení. Autor: Shutterstock

Jasná volba pro Blížence

Jasan ztepilý má rád světlo a slunce, proto sedne lidem, kteří se rádi hřejí na výsluní. Blížencům může konvenovat ještě to, že hodně národů považuje jasany za posvátné. Ale o jasanech jsme více psali zde.

Jiné možnosti: Smrk nejen na Vánoce, habr pro soukromí nebo jírovec maďal (kaštan koňský) pro radost vašich dětí.

Klid v duši pro Raky

Díky tomu, že břízy rostou všude, vyvolávají v nás pocit něčeho důvěrně známého. A to se hodí i lidem narozeným ve znamení Raka, které se považuje za poněkud emocionálně nestabilní.

Jiné možnosti: Olše, borovice nebo jabloň-strom lásky. Věřit tomu nemusíte, ale proč to nezkusit. Navíc v době stoupajících cen se pěstování ovocných dřevin vyplatí.

Květy pro Lvy

Třešňové květy jsou dokonalé a přitahují pozornost, po stejném touží také Lvi. Díky organizačnímu talentu pro vás jistě nebude problém uspořádat zahradu tak, aby se na ni vešla aspoň jedna třešeň.

Jiné možnosti: Smrk, to kdyby vám došly síly, šeřík pro lepší náladu a pokud chcete zůstat u užitku, vysaďte švestku domácí. Prý ochraňuje vztahy mezi lidmi. Ale ani slivovička nebude k zahození.

Dvě varianty pro Panny

Můžete zkusit vrbu nebo lípu, podle toho, která část charakteristiky znamení Panna na vás více sedí. Je to spíš o tajemství, laskavosti nebo lásce?

Jiné možnosti: Jasmín nahokvětý kvůli vůni, jedle korejská jako celoroční ozdoba nebo modřín, ten má zase pomáhat proti zlu, ale i revmatickým bolestem a ulevuje při zánětech průdušek.

Užitek pro Váhy

Tak tomuto znamení uděláme radost, protože na ořešáku se shodlo více zdrojů. Váhy jsou klidné povahy a že jim chvíli trvá, než se rozhodnou? No co, ani ořešák nebude plodit hned.

Jiné možnosti: Buk kvůli vytrvalosti, modřín viz výše nebo škumpu (ruj) vlasatou, pokud hledáte zajímavou dřevinu pro solitérní výsadbu.

Originalita pro Štíry

Mohutný kaštanovník setý představuje přesně ten typ stromu, který jde proti davu. A totéž sedí na Štíry, tak proč ho nezkusit. Než začne plodit, bude vás těšit dekorativními listy.

Jiné možnosti: Také naše další doporučení slibují něco na zub. Zachutnají vám plody jeřábu oskeruše, mišpule nebo kdoulovce - okrasné dřeviny, jež láká i květy a lesklými listy?

Opáčko pro Střelce

Rovněž Střelcům lze doporučit už zmíněné jasany, jsou totiž stejně svobodomyslné. Navíc pomáhají rozptýlit obavy a starosti, jimiž se Střelci mnohdy trápí.

Jiné možnosti: Modřín, buk nebo král živých plotů – habr, s obdivuhodnými regeneračními vlastnostmi. Ale habr bude úžasně vypadat i pěstovaný naplocho, jako takzvaná palmeta.

Vznešenost pro Kozorohy

Ambicióznímu znamení se sluší přiřadit vznešený jehličnan, my sázíme na jedli. Kavkazská se u nás pěstuje běžně, složitější to bude s jedlí bělokorou (ale můžete to brát jako výzvu) a do menších zahrad se hodí jedle španělská.

Jiné možnosti: Pokud jsme s jedlí vedle, dáváme vám na výběr ještě jabloň, ta snad nikdy nezklame. Případně jinan dvoulaločný nebo jilm, kterému se často přirazuje velkorysost. A té nikdy není dost.

Zdroj: havlis.cz, na-ovoce.cz, ireceptar.cz