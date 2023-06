Zdroj: Pixabay

Původní jihoameričtí obyvatelé ji považovali za posvátnou potravinu a označovali ji za „matku zrn“. Quinoa neboli merlík čilský je pseudoobilovina, tedy zrno, které se zpracovává podobně jako klasické obiloviny. Do stejné skupiny patří například i pohanka nebo amarant. K největším přednostem quinoy patří obsah zdraví prospěšných látek. Obsahuje všech devět esenciálních aminokyselin a je plnohodnotným zdrojem kompletních bílkovin, takže se skvěle hodí do vegetariánského a veganského jídelníčku. Mimo to je skvělým zdrojem vlákniny, železa, vápníku, hořčíku, zinku, draslíku a vitaminů skupiny B. Navíc neobsahuje lepek, takže je vhodná i pro celiaky.

Připravte si z quinoy křupavé placičky. Ve videu zjistíte, jak na to:

Bílá quinoa je nejběžnější odrůdou, má nejjemnější a nejlehčí chuť ze všech. Po uvaření získává jemnou oříškovou chuť a vláčnou texturu. Hodí se zejména do polévek, kaší, palačinek a vegetariánských karbanátků. Je vhodnou volbou pro ty, kteří ji zkoušejí poprvé – její chuť je nejblíže tradičním obilninám.



Červená quinoa je výraznější, pokrmům dodává atraktivní barvu a po uvaření drží tvar lépe než bílá quinoa. Používá se do studených salátů, masovo-zeleninových směsí nebo jako náplň do paprik či lilku.



Černá quinoa má nejvýraznější oříškovou chuť s mírně nasládlými tóny. Je nejbohatší na vlákninu a má nejvyšší obsah antioxidantů. Po uvaření si udržuje svou strukturu a příjemně křupe. Všechny druhy quinoy se připravují stejně, můžete si tedy připravit barevný mix, který se bude na talíři krásně vyjímat.

Propláchnout, uvařit

Prvním krokem při přípravě quinoy je propláchnutí studenou vodou. Na povrchu semínek se totiž přirozeně nachází saponiny – látky, které je chrání před škůdci. Ty mají nahořklou chuť, která se ale propláchnutím ztratí. Pak už stačí 15 minut vařit v poměru 1 hrnek quinoy a 3 hrnky osolené vody nebo vývaru. S hotovou quinou pak můžete začít čarovat. Připravíte z ní „rizoto“, zeleninové saláty, výborně se hodí do populárních buddha bowls. Vařená zrnka můžete přimíchat do masové směsi na sekanou, připravíte z nich bezmasé karbanátky a přihodit je můžete také do těsta na palačinky. Výborně fungují i jako zavářka do polévky a podávat je můžete i jako přílohu místo rýže. Quinoa je oblíbená také ve formě kaše – v tomto případě se vaří v klasickém nebo rostlinném mléce se skořicí a následně doplní čerstvým ovocem a oříšky.

