Brikety dnes seženete v každém specializovaném obchodě pro dům a zahradu. Narazíte tam i na speciální typ, takzvané noční brikety, které oceníte, když chcete udržet oheň při životě přes noc. Víc o nočních briketách prozradíme v článku.

Brikety jsou všeobecně skvělou náhradou za hnědé uhlí, a tudíž i ekologičtější. Na to došli už ve Velké Británii:

K udržení tepla v domě přes noc si nepotřebujete nastavovat budík, abyste šli přiložit. S takzvanými nočními briketami se zimou klepat v noci ani ráno nebudete, a navíc se dostatečně vyspíte. Velkou výhodou totiž je, že vydrží se správným používáním hořet až 8 hodin. Nesmíte však oheň udusit.

Neuvěříte, jak je snadná výroba nočních briket

Jak jejich další název kůrové brikety napovídá, jsou vyrobené z kůry pokácených stromů. Ta se při výrobě rozdrtí a vysuší, aby výsledný produkt obsahoval maximálně 10 % vlhkosti. Běžné brikety mají vlhkost okolo 15-20 %. Poté se takto upravená kůra slisuje do válců nebo cihliček.

Tvar i rozměry jsou různé podle použití. Válce jsou vhodné zejména do kamen nebo kotlů, proto jsou vyráběné ve větších rozměrech. Oproti tomu cihličky jsou menší a vhodíte je spíše do krbu.

Víte, jak brikety skladovat?

Pokud nechcete využít celý velký válec najednou, jednoduše ho nalámejte. Co byste ale měli dodržovat, je doporučené skladování. Brikety by se neměly dostat do kontaktu s vodou, proto jim najděte suché útočiště.

