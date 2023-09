Zdroj: Pálavské vinobraní

Největší třídenní veselice proběhnou ve Znojmě, v Mikulově a v Mělníku. Ale víno můžete ochutnávat celé září a někde i v říjnu také na mnoha jiných místech. Kořeny pěstování vinné révy sahají do středověku, proto v programu vinobraní mnohdy nechybí historické průvody a hrané dobové scénky. A také folklorní veselice, trhy, samozřejmě degustace i dětský program. Více o jednotlivých akcích i o těch, které se nám už do přehledu nevešly, najdete tady.

Znojemské historické vinobraní: 8. až 10. 9.

Největší událostí je průvod krále Jana Lucemburského s královnou Eliškou Přemyslovnou a jejich družinou. V roli krále se zase představí Mirek Hrabě, Eliškou se poprvé stane Marta Dancingerová. Volba nové tváře není náhodná, sympatické herečka pochází ze Znojma. Chybět nebudou rytířské turnaje, ulička chudiny, inkviziční soud nebo dobové hrátky pro děti. O další zábavu se postará hned 14 hudebních scén. A víno budete ochutnávat všude. Součástí vinobraní jsou i legendární mázhauzy – jinak většinou nepřístupná nádvoří středověkých a renesančních domů. Kompletní přehled mázhauzů najdete zde.

Pálavské vinobraní: 8. až 10. 9.

Další velká zábava proběhne v Mikulově, kde se chystají na už 76. Pálavské vinobraní. Chcete-li mít ochutnávku vín pěkně pohromadě, zajděte na výstavu Národní soutěže vín Mikulovské vinařské podoblasti, probíhá v hlavním zámeckém sále. Na terase u Udírenské věže se bude předvádět mechanické zpracování hroznů, ostatně můžete si ho sami vyzkoušet. Vinařským městečkem se stane Kapucínská ulice. Z historie si připomenete vysvobození Václava IV. z vídeňského vězení, současnost navodí spousta koncertů a zábavy pro děti. V neděli 10. 9. se organizuje výšlap na jednu z přírodních mikulovských dominant, Svatý kopeček. Zavede vás tam jedna z nejstarších křížových cest u nás.

Královopolské vinobraní: 8. až 9. 9.

Přijeďte do Brna, nebudete sami, dorazí i Jan Jindřich Lucemburský, moravský markrabě, který se zasadil o rozvoj vinařství a vinohradnictví právě na Brněnsku. Samozřejmě i se svou družinou. Chybět nebudou ani rytířské souboje. Tady si dokonce užijete společné degustace zdarma.

Další vinobraní 9. 9.

Vyberte si, kam se vydáte: do pražského Trojského zámku, nebo na Kuks či na zámek Kačina, v tento den na vinobraní láká také město Roudnice nebo Třeboň. A 9. až 10. 9. vás rádi uvidí v Uherském Hradišti, kde se slavnosti vína propojují se dny otevřených památek.

Znojemské historické vinobraní letos mění královnu. Sice ji ještě nemáme na fotce, ale určitě ji znáte. Představitelé krále a šaška zůstávají Autor: Znojemské historické vinobraní

Mělnické vinobraní: 15. až 17. 9.

Mělník je výjimečný, tady se pěstovalo víno dokonce už v 9. století. Ovšem největší boom zažilo za vlády Karla IV. ve 14. století, proto nemůže chybět historický průvod připomínající příjezd tohoto panovníka do města. V historickém centru poběží program na 4 scénách, pro děti je vyhrazená další speciální scéna a doporučujeme i loutkovou scénu v Husově ulici, mimo jiné kvůli historickému kolotoči. Na víno můžete zajít i do Degustačního dvora (Cech českých vinařů bude prezentovat česká vína plus vybranou kolekci spolku Mělnický košt). Do oslav se zapojí rovněž zámek. Více informací najdete zde.

Více míst: 15. až 16. 9.

Jablonecké vinobraní se spojuje s dýňobraním už 15. 9. Tradiční Bzenecké krojované vinobraní potrvá dva dny a současně jde o nádhernou přehlídku folklorních souborů a hudby. A pozor, nebude chybět ani bůh vína Bacchus. Neméně tradiční bude i Velkopavlovické vinobraní, opět potrvá 15. a 16. 9. A jen 16. 9. lze dorazit do Litoměřic, slavnosti vás čekají v ten samý den i v obci Novosedly na Moravě.

Lednice zábavně: 16. 9.

Retro vinobraní a tzv. mistrovství ve sběru hroznů ve Valticích, to je hlavně zábava pro ty, kdo se nechtějí pouze dívat. Oblečení z 50. až 60. let s sebou, ideálně i nůžky a pak už se jen těšte na dřinu ve vinicích. Stanete se totiž brigádníkem ve vinohradu. A možná na vás zbyde chleba se škvarkovou pomazánkou.

Retro vinobraní je především zábavou Autor: Retro vinobraní

Více míst: 16. až 17. 9.

Kdo pojede do hlavního města, určitě se staví na vinici sv. Kláry v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Zdejší vinohrad představuje 120 převážně stolních odrůd vinné révy, ale ochutnávat se budou i jiná česká a moravská vína. Kromě jiného si užijete komentované prohlídky vinohradu. Parádní bude rovněž Blatnické vinobraní s otevřenými sklepy, těšte se na historický krojovaný průvod.

Další termíny v září

22. 9.: Čejkovice

22. až 24. 9.: Česká Třebová

23. 9.: Svatováclavské vinobraní u Villy Richter na Pražském hradě

23. a 24. 9.: Velké Žernoseky, Karlštejn

28. 9.: Kardašova Řečice

30. 9.: Sedlec, Velké Bílovice (zde navíc burčákový trojboj)

30. 9. a 1. 10.: Ovíněná romantika na hradu Loket

