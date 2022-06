Zdroj: Znojemská beseda

Propagovat víno, s nímž je Znojmo nerozlučně spjaté, patrně nemusíme, navíc historické vinobraní se plánuje na 9. až 11. září. A totéž by se dalo říci i o znojemských sterilovaných okurkách, jejich slavnosti vás potěší počátkem srpna. Co podniknout ve Znojmě do té doby?

Toulky tekutou minulostí

První písemná zmínka o Znojmu pochází z 11. století, v roce 1226 bylo povýšeno na královské město. Nicméně tradice pěstování vinné révy a výroby vína mají sahat až do 9. století. A ne každý ví, že pro Znojmo je typické rovněž pivo, které se tu vařilo od 13. století. V areálu bývalého pivovaru (kousek od zdejšího hradu později přestavěného na barokní zámek) objevíte expozici věnovanou právě tomuto moku. Pivo se tu s krátkou přestávkou vaří stále a nově si tady na den, víkend nebo i na týden můžete půjčit výčep.

Historie jako na dlani

Původní hrad byl postavený v 11. století a jedním z jeho nejzajímavějších míst je románská rotunda sv. Kateřiny (P. Marie) s unikátními malbami do suché omítky. Odsud je to pěšky pár minut k dalšímu unikátu, gotickému chrámu sv. Mikuláše. Jak šel čas, svatostánek se měnil, například jeho kazatelna je barokní a netradičně situovaná věž pochází z 19. století. Nicméně chrám musí mít magickou přitažlivost, nejvíce fotografií Znojma je právě s ním. V jeho stínu stojí další rarita, Svatováclavská dvojkaple ze 16. století.

Opevnění a vyhlídky

První část znojemského opevnění vznikala už v době založení města. Během 14. a 15. století se zásadně rozšířilo, tvořily ho tři zděné pásy. Významná část opevnění se dochovala dodnes a některé úseky i s obrannými věžemi můžete poznávat v rámci turistické trasy s průvodcem. Například ve Vlkově věži sídlí infocentrum VOC Znojmo, její návštěvu lze tudíž spojit s ochutnávkou vín. A když už je řeč o věžích, přidejme tip rovněž na radniční, která je jednou z ikon města (podle historických pramenů byla dokončená v 50. letech 15. století).

Místo klimatizace

Až budou pařáky, nejlépe se ochladíte ve znojemském podzemí. Bavíme se o dalším unikátu, protože síť postupně budovaných podzemních chodeb a sklepů, jejíž počátky spadají patrně do 14. století, má měřit asi 27 kilometrů. Turistům je zpřístupněný přibližně jeden kilometr, vstup do podzemí najdete na Slepičím trhu.

Ochladit se můžete rovněž ve vodě, například na Městské plovárně Louka, nebo třeba na lodičce. Znojmem protéká Dyje a má se za to, že je vhodná rovněž pro začátečníky a rodiny s dětmi (první etapa neboli první den plavby je voda klidnější). Vybavení vám půjčí v Centru Vodárna.

Příroda na dosah

Vstupní bránu do Národního parku Podyjí nabízí z jeho východní strany samo město. Vyberte si z řady cest a naučných stezek nebo cyklostezek a prozkoumejte ho podle svých fyzických i časových možností. Nebo se vydejte po jedné z nejpopulárnějších turistických tras vedoucí ze Znojma na vyhlídku Králův stolec a zpět (asi 13 kilometrů).

Léto jako jedna velká zábava

Každé pondělí u Jižního hradebního příkopu patří dětem. V podstatě jde o program na celý den, který začíná už v 10 hodin. Jeho součástí je pohádka, ukázka dravých ptáků, možnost vyzkoušet si střelbu z luku a další radovánky. Nejen děti bude bavit také interaktivní výstava v Louckém klášteře. Multimediální projekt na rozhraní divadelního představení, výstavy a animovaného filmu vlastně oživuje knihu Zahrada ilustrátora Jiřího Trnky.

Úterky zase patří cimbálovým muzikám, které vystoupí u Enotéky, a středy potěší minifestival Playáda a další hudební koncerty. Detailní program akcí a praktické informace o Znojmě najdete zde.

