Určitě to znáte. Potomek se vrátí ze školy a v aktovce opět leží netknutá nebo nakousnutá svačina. A vy už nevíte, co vymyslet. Máme pro vás 5 super tipů, které budou mít úspěch.

Připravit školní svačinu pro dítě je hotová věda. Měla by být vyvážená a obsahovat všechny důležité živiny, aby školákovi nechyběla energie a mohl se dobře soustředit. To znamená kvalitní sacharidy, bílkoviny, tuky a vlákninu v podobě zeleniny nebo ovoce. Zároveň by ale měla dětem chutnat, což se často neděje, a veškeré rodičovské úsilí tak přichází vniveč. Než do aktovky rezignovaně hodíte balík sušenek a jablko, zkuste připravit některou z následujících svačinek.

Barevná tortilla

Tortilly děti milují! A jejich příprava vám navíc po ránu nezabere příliš času. Jak na to? Tortillu (můžete použít i celozrnnou) potřete krémovým sýrem typu lučina. Přidat můžete i trochu kečupu. Posypte pažitkou, pokud ji váš potomek toleruje, a střídavě obložte krůtí šunkou, oblíbeným sýrem, plátky ledového salátu a zeleninou – mrkví, proužky barevných paprik nebo rajčaty. Mírně přehněte okraje, aby se tortilla po stranách uzavřela, a stočte ji do pevné ruličky. Poté ji překrojte na půl, nebo nakrájejte na „šneky“.



Jogurt s vločkami a ovocem

Zakysané mléčné výrobky by se měly objevovat v jídelníčku dětí i dospělých každý den. A ideálně ty neslazené, což je někdy problém, ale v této variantě by to projít mohlo. Do skleničky dejte bílý jogurt, přidejte dvě lžíce jemně mletých ovesných vloček a promíchejte. Poté doplňte oblíbené ovoce – borůvky, maliny, jahody, strouhané jablko nebo hrušku. Použít lze i mražené ovoce. Přidat můžete i lžičku domácí ovocné zavařeniny. Nechte přes noc odpočinout v lednici a pak hurá do školy.



Zapečený toast s rajčaty a mozzarellou

Tento sendvič připomíná pizzu, kterou děti obvykle nepohrdnou. Potřebovat na něj budete klasický nebo celozrnný toastový chléb, čerstvá rajčata a mozzarellu nakrájenou na plátky nebo ve variantě kuliček. Nezapomeňte na čerstvou bazalku, která všechny chutě dokonale propojí. Obložený toast zapečte v sendvičovači, zabalte do alobalu a je hotovo.



Sendvič s vajíčkovou pomazánkou

Pomazánka z vajíček také patří mezi oblíbená dětská jídla a připravit si ji můžete už večer. Uvařte tři vejce a nechte je vychladnout. V misce promíchejte dvě až tři lžíce lučiny (nebo sýru cottage), půl lžičky hořčice a žloutky do hladké směsi. Přidejte nasekané bílky a pažitku. Pomazánku poté namažte na vícezrnné pečivo nebo žitný chleba a přidejte plátky ledového salátu, řeřichu nebo polníček.



Palačinka se sýrem a šunkou

Sladké palačinky obvykle ze stolu zmizí rychlostí blesku a úspěch budou mít i ve slané podobě. Základní těsto na palačinky připravíte z 500 ml mléka, 2 vajec, 200 g hladké mouky (část můžete nahradit celozrnnou) a špetky soli. Vše prošlehejte metličkou do hladkého těsta a smažte na tenké vrstvě oleje. Hotové palačinky naplňte kvalitní vepřovou nebo drůbeží šunkou a strouhaným sýrem – skvělý je čedar nebo ementál, ale vystačíte i s eidamem. A aby dětem nechyběla zelenina, přidejte ji do krabičky v podobě hranolek.

