Jedno mají společné – ovládají optická kouzla. Jako šperk rozzáří a prosvětlí interiér, podpoří nenápadné detaily i odvedou pozornost od těch méně povedených. Velké zrcadlo bez rámu umístěné šikmo naproti oknu vytvoří iluzi dalšího okna, a zvětší tak prostor. Na konci místnosti či chodby zase vznikne dojem, že prostor dál pokračuje. Vhodným odrazem pohybujících se osob mohou zrcadla prázdné prostory „zalidnit“.

Nadměrný výskyt odrazových ploch však může mít negativní dopad na psychiku. Mozek totiž bude neustále vyhodnocovat, co je realita a co pouhý odraz. Na podobném zážitku je postavené více než stoleté bludiště na Petříně jakož i zrcadlový labyrint v pražském hračkářství Hamleys. Ale co to je proti muzeu AIA v Dubaji. Tam jsou celozrcadlové místnosti rozblikávány digitálními projektory a napojeny na umělou realitu.

Na velikosti a místě záleží

Zrcadla se dávno nevyužívají jen ke kontrole zevnějšku. Přesto jsou dodnes nezbytnou součástí šatních skříní, toaletních stolků, chodeb i tanečních sálů, kadeřnictví či posiloven. Abyste si v nich mohli překontrolovat oblečení, zaťaté bicepsy či právě dokončenou foukanou, musejí být dostatečně velká.

Nástěnná zrcadla je potřeba přivrtat ke zdi, nebo na ni opatrně zavěsit, lépe se pak s nimi manipuluje při čištění. Nalepovací zrcadla se instalují pomocí speciálního lepidla či oboustranné lepicí pásky. Solitérní, volně stojící kousky pro zobrazení celé postavy potřebují větší prostor, protože od nich musíte mít několik kroků odstup.

Bez mlžení

Speciální skupinou jsou kosmetická zrcadla. Umějí zvětšovat a často bývají podsvícená LED osvětlením. Intenzitu i teplotu světla lze měnit. Po ránu je vhodnější studenější odstín, který nabudí organismus, navíc teplota kolem 4 000 kelvinů se hodí při nanášení make-upu. Večer se doporučuje teplejší barva světla evokující hřejivou atmosféru.

Moderní zrcadla umístěná v koupelnách by měla mít i tzv. krytí IP 44 proti stříkající vodě a mohou být neviditelně opatřena topnou fólií. Zabrání se tím jejich mlžení při prudké změně teplot, například když se dlouho sprchujete teplou vodou. Mlžení lze částečně předejít nanesením vrstvy octa, mýdla, pěny na holení či zubní pasty a následným vyleštěním. Můžete také využít sprej zvaný antifog.

