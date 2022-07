Zdroj: Amirro

Nová zrcadla do koupelny jsou na rozdíl od těch ostatních v bytě přece jen specifická. Proto se vyplatí nad nimi více přemýšlet a pak je pověsit tak, aby vyhovovala všem členům domácnosti.

Prakticky i esteticky

V drtivé většině dáváme zrcadlo nad umyvadlo. Pro optické zvětšení koupelny lze využít další zrcadlo i jinde, ale počítejte se vším, co se v něm bude odrážet (čím více předmětů, tím menší efekt zvětšování, nebo dokonce žádný). A rovněž s tím, že zrcadla nemají ráda, když na nich zůstávají kapky vody třeba po sprchování nebo zkondenzovaná vlhkost (otřete je dosucha).

Obyčejná, nebo super vybavená?

Zrcadlo Aliva má topnou fólii proti mlžení, zvětšovací zrcátko, podsvícení lze regulovat Autor: Dřevojas Zrcadlo bez rámu je do vlhkého prostředí praktické. Aby vám nepřišlo až tak fádní, můžete si vybrat výrobek s fazetou (jde o zabroušené a vyleštěné okraje, pod určitým úhlem, třeba 5 až 20 stupňů, a v určité šířce, například 5 až 25 mm). V mnoha provozovnách vám vyrobí zrcadlo s fazetou na míru.

Zrcadlová plocha se často vybavuje LED osvětlením nebo i topnou fólií bránící zamlžování, a kdo chce, může ji mít s reproduktory nebo hodinami. Také se dá přímo do zrcadla implementovat zvětšovací kosmetické zrcátko. U některých galerek se zase osvětlení může aktivovat například otevřením dvířek.

Na nákup s centimetrem

Rozměry závisí na prostorových možnostech vaší koupelny i vybavení umyvadlem a podumyvadlovými skříňkami. Netrapte se zaručeně fungujícími radami, že zrcadlo má být A) širší než skříňka (umyvadlo), B) stejně široké, C) užší. Nicméně šířka 30 centimetrů je hodně velké minimum, lepší je začít od 40 cm. Pokud chcete široké zrcadlo, pak se jako nezbytné minimum pro výšku udává 30 cm a více.

Pověste ho do takové výšky, aby jeho střed zhruba odpovídal vašim očím. Když nežijete sami, volte kompromis. Jen by každý dospělý člen domácnosti měl mít při pohledu do zrcadla nad hlavou ještě alespoň 10 cm zrcadla (děti si k zrcadlu můžou dát stoličku).

Pro lepší kontrolu

Jedna plocha zrcadla vás zreviduje při pohledu zepředu, kdežto zrcadlová galerka disponuje většinou dvěma nebo třemi zrcadlovými dvířky. Když dvoje dvířka pootevřete do úhlu 90 stupňů a podíváte se přímo na jejich spojovací hranu, uvidíte se tak, jak vás vnímá okolí, navíc trojrozměrně.

Kdo chce něco mezi, tomu doporučujeme galerky určené k zabudování do zdi. Pak pohledově vidíte jen zrcadlové plochy, případně s rámem.

Nebo se vraťte zpět k plošnému zrcadlu, u něhož je přidaná jedna či více polic.

Zdroj: Sanitino.cz, Dřevojas.cz, Amirro.cz