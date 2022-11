Zdroj: Shutterstock

Zvětšovací zrcátko je perfektní pro úpravu obočí, odstranění přebytečných chloupků i dokonalý make-up nebo jeho následné odstranění. Ale využijí ho také pánové při holení a vůbec všichni, kdo už nevidí tak skvěle jako dříve.

Jak moc zvětšuje

Vtip zvětšovacího zrcátka je právě v tom, že ukáže detaily, na které běžné zrcadlo nestačí. Některé zvětšuje dvakrát, jiné třikrát, pětkrát, desetkrát… Výrobci však tento údaj vždycky neuvádí. Mladší generace, která vidí jako rys, tohle patrně extra neřeší, vyšší počet zvětšení se stává zásadní u zrakových vad a pak s přibývajícími léty, kdy u každého dříve nebo později nastupuje vetchozrakost.

Komu se hodí přenosné

Přenosné zrcátko je praktické, jednou poslouží v ložnici, podruhé v koupelně. Pokud je vás doma víc, kupte si dvě tři zrcátka a máte po starostech. Často má jednu stranu standardně zobrazovací, druhou zvětšovací. Může být vybavené posuvnou nohou. Do skupiny přenosných patří rovněž závěsné zrcátko nebo na skřipci (klipu). Nebo zkuste zrcátko na klipu, snadno ho připevníte všude tam, kde to je možné a nosné, například na polici.

Zrcadlo Aliva s integrovaným zvětšovacím zrcátkem a LED osvětlením lze zavěsit na výšku, nebo na šířku Autor: Dřevojas

Zabudované napevno

V koupelně užijete také zrcátko, jež lze přišroubovat do stěny, některé se dá rovněž přilepit. Všímejte si, zda má skládací (roztahovací), nebo teleskopickou nohu. Když ho nebudete používat, nepřekáží. Další se zase dá připevnit na profil určený do sprchového koutu a na něj zavěsit například i polici (hodí se mužům, kteří jsou zvyklí holit se ve sprše). A docela běžné je také „dva v jednom“ - velké zrcadlo s integrovaným zvětšovacím zrcátkem. V ideálním případě ho lze zavěsit na výšku i na šířku, vyberte si, co vám bude více vyhovovat.

Proč bývá hlavně kulaté

Zvětšovací zrcátka do koupelny jsou převážně kulatá. Podstatné je, aby se v nich detailně zobrazil váš obličej. Nicméně najdete i jiné, zpravidla čtvercové tvary. A když nejde o integrované zrcátko v zrcadle, pak se doporučuje volit model, který se dá otáčet kolem své osy.

Přenosné zrcátko Trensum je z jedné strany zvětšovací Autor: Ikea

Svítíme!

Díky LED osvětlení dostanete světlo i tam, kde to dříve nebylo možné. Včetně zvětšovacího zrcátka. V ideálním případě by mělo nabízet různé barvy světla (teplotu chromatičnosti), abyste jím mohli do určité míry napodobovat přirozené světlo. Anebo i umělé, to když večer půjdete na ples, do divadla nebo vás čeká jiná společenská událost. V každém případě se vyplatí, když bude nasvícení zrcátka nabízet možnost regulace jasu neboli intenzity světla. Protože někdy i světla může být příliš.

Náš tip: Nemáte v koupelně volnou elektrickou zásuvku? Pořiďte si zvětšovací zrcátko s bateriemi, některé jsou i dobíjecí.

