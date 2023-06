Zdroj: Pixabey

Snad každý z nás měl někdy potřebu uříznout zrcadlo - ať jste chtěli staré zrcadlo trochu oživit nebo prostě jen zmenšit. Možná jste se obávali, že byste si mohli poranit ruce nebo že by zrcadlo prasklo na špatném místě. To je pryč, s našimi tipy se stanete mistrem řezání a broušení zrcadel.

Broušení zrcadla je opravdu fascinující proces. Podívejte se, jak se vyrábí zrcadla na míru.

Jak a čím řezat zrcadlo?

Pro řezání zrcadla budete potřebovat sklenářský diamantový řezač. Postup je jednoduchý. Zrcadlo umístěte na rovnou, pevnou a čistou plochu. S řezačem poté vytvořte na povrchu zrcadla jediný, nepřerušovaný řez. Při řezání aplikujte střední tlak a snažte se udržet konstantní rychlost. Poté uchopte zrcadlo na obou stranách řezu a pevně ho zlomte.

Na co si dát pozor?

Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Při práci se zrcadlem noste ochranné rukavice a brýle, aby vás chránily před ostrými hranami a letícími střepy. Pokud se vám řez nepodaří na první pokus, zopakujte ho. Nikdy neprovádějte více řezů ve stejném místě, protože by to mohlo zrcadlo poškodit.

Jak zrcadlo brousit?

Po úspěšném řezu budete chtít hranu zrcadla zbavit ostrých míst. K tomu použijte brusný papír s jemnou zrnitostí. Začněte nejprve s hrubší zrnitostí a postupně přejděte na jemnější, až dosáhnete hladkého povrchu. Broušení provádějte ve vodě, aby jste zabránili vzniku prachu ze skla. Při broušení dbejte na to, abyste náhodou neobrousili i zrcadlovou vrstvu na zadní straně zrcadla. Po dokončení broušení můžete použít leštěnku na sklo.

Zrcadla se vyráběla již ve starověkém Egyptě

Tehdy byla ovšem zrcadla vyrobena z kovu. Ten byl natolik vyleštěný, že odrážel světlo. První skleněná zrcadla se objevila až v 1. století n. l. v Římě. Skutečné stříbrné zrcadlo, jak ho známe dnes, však vzniklo až v 19. století, kdy německý chemik Justus von Liebig vynalezl proces pokovování skla stříbrem. Takže až příště budete řezat nebo brousit zrcadlo, vzpomeňte na to, jak dlouhou historii má tato věc za sebou!

