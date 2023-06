Zdroj: Filip Šlapal

Z ulice nenápadný dům postavil zhruba v první polovině 19. století jeho předvídavý majitel. Vsadil na to, že bývalé královské město ožívající industrializací se rozrůstá za městské hradby.

Co to znamenalo pro současného investora, který stejný dům, jenže o víc než 150 let později, potřeboval zrekonstruovat pro rodinné bydlení? „Dům je součástí městské památkové zóny,“ vysvětluje Ing. arch. Jan Švestka, který je s Ing. arch. Martinem Beránkem spoluautor rekonstrukce. „Na začátku jsme proto museli jednat i s památkáři. Ukázali jsme jim své výkresy a model projektu a jednání proběhla klidně a rozumně, později s nimi už jednal investor prakticky sám. I když se musely dodržet poměrně přísné podmínky, zejména u stávající části domu, došli jsme ke shodě, protože jsme na věc měli podobný pohled.“ Investor byl „památkově“ naladěný. Dokonce krásně opravil a ve spolupráci s městem inicioval a doplnil žulovou dlažbu a opěrné zídky v ulici před domem, která tím zkrásněla. Spolupráce s památkáři přinesla i výhody, protože na náročnější řešení (například špaletová okna z tenčených dřevěných profilů) město finančně přispělo.

Na stejné vlně

Pro investora bylo klíčové zachovat maximum z původního objektu a vrátit mu původní vzhled. Dále velkoryse otevřít obytnou část směrem do dvora a místo nevyhovujících přístaveb na dvoře navrhnout něco nového.

Protože klient byl s architekty na stejné vlně, rychle se všichni dohodli na koncepci rekonstrukce. Další práce už ale bylo přemýšlení, skicování a hledání konkrétního řešení. „Vše historické a hodnotné v domě jsme pečlivě zdokumentovali a ponechali, případně přiznali a viditelně prezentovali,“ říkají architekti. Za všechny historické prvky jmenujme dýmník (širokou část komínu), v přízemí původní klenuté stropy, křivé zdi a hrbolaté stěny, různé výklenky či otvory, podlahy v různých úrovních. Díky tomu všemu si dům zachoval osobitou atmosféru, genia loci, kvůli němuž se investor rozhodl dům koupit a rekonstruovat.

Zchátralost víc než značná

Dvoupodlažní opuková budova se sedlovou střechou byla ve velmi špatném stavu. Během své existence byla mnohokrát přestavovaná a přistavovaná, necitlivě dispozičně upravovaná, nevhodně členěná. Předchozí majitelé používali rozličné typy oken a nesourodé materiály. Některé konstrukce, především klenby, byly v havarijním stavu. „Jedna se dokonce musela postavit znova. Aby se dům nerozjížděl do stran, museli jsme ho stáhnout ocelovými táhly. Mezi domem a městskými hradbami bývával příkop, později dvůr zastavěný hospodářskými i obytnými přístavky a zanesený nepořádkem,“ popisuje předrekonstrukční stav budovy architekt Švestka.

Vidět na hvězdy

Investor ani architekti nepochybovali, že přestavba má smysl. Dům je opravdu krásný a jeho největší přednost je poloha v rámci města. Má prostě genia loci.

V souladu s původním zadáním architekti spolu s investorem vrátili domu jeho původní historický charakter, zbavili ho pozdějších nevhodných úprav a zachovali, co mělo hodnotu. Nyní je v přízemí vstupní prostor (8,3 m²), schodiště a obývací pokoj s krbem (21,4 m²). Na druhém nadzemním podlaží je velký dětský pokoj (30,47 m²) a WC; v podkroví je manželská ložnice (27,5 m²). Na přání investorů jsou střešní okna umístěna tak, aby z postele byla vidět noční obloha a ve dne barokní kostel Nejsvětější Trojice.

Na otázku, na co jsou autoři rekonstrukce nejvíc pyšní, říkají, že na zachování, ba dokonce posílení genia loci. Zakomponováním moderní přístavby, jejím nenásilným spojením s okolím i s historickým domem vzniklo příjemné bydlení, které má historické kouzlo i současného ducha.

Na řešení a zařízení interiéru se významnou mírou podíleli majitelé. Design je jejich koníček a rádi kombinují staré věci s moderními. „Chtěli jsme příjemné bydlení, ve kterém se budeme cítit svobodně, žádný chladný designový interiér,“ říkají.

Jako městské hradby

Architekti přišli spolu s investorem se zajímavým nápadem rozšířit obytný prostor původního domu o jednopodlažní prosklenou přístavbu směrem na jih, do dvora. Její rozloha cca 50 čtverečních metrů zhruba odpovídá úhrnné ploše zbouraných přístavků; výškový rozdíl mezi ní a hlavním vstupem z ulice je 50 centimetrů.

V novém obytném prostoru je ostrůvková kuchyně, jídelna, atypická koupelna (o té ještě bude řeč), samostatné WC a technická místnost s kotlem. Přístavba je dispozičně i provozně propojená dvěma schodišti s historickým domem a s původním klenutým sklepem pod úrovní terénu, pod hradbami.

Přístavba se přimyká k jižní domovní zdi ve výšce druhého nadzemního podlaží. Má zelenou nepochozí střechu, která ji vizuálně propojuje s okolním terénem i se zelení na městských hradbách.

Autoři Ing. arch. Martin Beránek (*1975) a Ing. arch. Jan Švestka (*1979), absolventi FA ČVUT a FA TU WIEN, spolupracují od roku 2007. Jejich práce byla v soutěži probíhající ve spolupráci s Českou komorou architektů oceněna Zvláštní cenou Centra stavebního inženýrství, a. s., a programem Porotherm dům Wienerberger. Více na www.m-ber.cz.

S investorem ve shodě

„Klient si od začátku spolupráce přál, aby prostory byly vzájemně propojené,“ říká Ing. arch. Švestka. Povedlo se! Jednotlivé zóny provozně odděluje vertikála schodiště.

V interiérech architekti použili tradiční materiály v kombinaci s moderními. Nejvíc je to vidět na podlahách: v přízemí původní dřevěná prkna, v předsíni historická dlažba koupená v bazaru, v patře dřevěné vlysy a v celé přístavbě betonová stěrka.

Nejprogresívnější prvek celého domu představuje nepochybně koupelna vbudovaná do přístavby. Materiál zvolil investor, tvar navrhli architekti. Koupelna má vejčitý půdorys a vymezuje ji zakřivená příčka z copilitu, průsvitných skleněných U-pásů. Celek je efektní ve dne (sklem proniká dovnitř denní světlo) i v noci, kdy rozsvícená koupelna vypadá jako velký lampión.

Architekt: Ing. arch. Jan Švestka, Ing. arch. Martin Beránek

Návrh zahrady: Investor a architekt

Dodavatel: Svépomocí + subdodávky specializovaných firem

Plocha pozemku: 220 m 2

Zastavěná plocha: 146 m 2

Užitná plocha: 153 m 2

Konstrukční systém: Zděný stěnový + přístavba ocelovo-dřevěný skelet

Střešní krytina: Keramická bobrovka, nepochozí vegetační střecha

Fasáda: Štuková omítka, strukturální prosklení, režná kamenná stěna

Zateplení: Střešní nadkrokevní velkoplošné desky pero/drážka, doplňkově minerální vata, původní dům je bez zateplení

Okna: (Přístavba) dřevěná europrofil, trojsklo; (původní dům) dřevěná špaletová, tenký historický profil; vnější křídla dvojsklo, vnitřní jednoduché sklo; realizace Miroslav Šírer, Kublov

Střešní okna: Velux

Vnitřní dveře: Dřevěné, truhlářské

Podlahy: Dřevěné palubky masiv, kameninová dlažba - repasovaná, betonová stěrka

Vytápění: Plynový kotel a litinová tělesa + podlahové topení

Návštěvu tohoto domu jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada v roce 2018