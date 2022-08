Zdroj: Karel Cudlín

Nový zvon #9801 se poprvé rozezněl v neděli 28. srpna a jeho hlas má všem připomínat, že během 2. světové války bylo u nás zrekvírovaných a roztavených právě 9801 zvonů. Až do konce září ho můžete vidět u čapadla na pražském Smetanově nábřeží.

Za vznikem tohoto jedinečného bicího nástroje stojí iniciativa Zvon #9801 (jejím iniciátorem je spolek Sanctus Castulus, který se snaží vracet chybějící zvony na jejich místo). Právě zvon #9801 má připomínat všechny zvony, o něž jsme přišli během 2. světové války. Což dokládá i nápis na jeho plášti: Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka.

Zvon byl vyrobený v nejstarší rakouské zvonařské dílně Grassmayr v Innsbrucku letos na jaře, do formy uložené v zemi nateklo téměř 10 tun zvonoviny o teplotě více než 1000 °C (srdce zvonu se zhotovovalo zvlášť). Zatímco samotná příprava ve zvonařské dílně trvala 2 měsíce, zvon byl odlitý během několika minut.

Ve zvonařské dílně Grassmayr nejprve vyrobili falešný zvon, který posloužil jako základ pro zhotovení formy Autor: Grassmayr

Z Innsbrucku zvon putoval do České republiky, závěrečnou část cesty z Mělníka do Prahy absolvoval lodí po Vltavě. Opět jde o symboliku, v létě roku 1942 se pražský Rohanský ostrov proměnil ve hřbitov zvonů z mnoha českých a moravských měst a vesnic. Právě odsud odplouvaly lodě, aby odvezly 9801 zvonů do Německa, kde se roztavily a využily jako materiál pro válečné zbrojení.

Výrobu pamětního zvonu #9801 podpořila řada firem i jednotlivců a přidat se můžete i vy, dosud bylo v rámci veřejné sbírky shromážděno asi 73 procent potřebných financí. Více se dozvíte zde.

Pamětní zvon v souvislostech

Váží 9801 kg, spodní průměr má 258 cm, na výšku (bez koruny) měří 187 cm.

Podobně monumentální zvon byl u nás odlitý před téměř 500 lety pro katedrálu sv. Víta.

Zkouška zvonění proběhla v Mělníce.

Zvon si můžete prohlédnout u Smetanova nábřeží do konce září, pak se přesune na další místo v Praze na Vltavě.

V budoucnu by měl být trvale umístěný na pražském Rohanském ostrově (jako součást Parku Maniny).

Zdroj: 9801.cz