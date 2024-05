Plánujete dovolenou? Nezapomeňte si sbalit vše, co budete potřebovat, aby váš odpočinek proběhl hladce. Připravili jsme pro vás seznam deseti nezbytností, které by vám na cestách neměly chybět.

Když se řekne dovolená, většina z nás si představí pohodu, slunce a chvíle klidu. Aby to tak skutečně bylo, je důležité být připraven a nezapomenout na několik klíčových věcí. Od slunečních brýlí, které ochrání vaše oči, po důležité doklady, bez nichž by se vaše cesta mohla stát noční můrou. Připravili jsme pro vás deset věcí, které by ve vaší výbavě na dovolenou neměly chybět, abyste si mohli užít každou minutu svého zaslouženého odpočinku.

Sluneční brýle a opalovací krém

Sluneční brýle jsou základním doplňkem každé letní dovolené. Ochrání vaše oči před škodlivým UV zářením. Vyberte si takové, které jsou kvalitní a mají dostatečně tmavé čočky.

Chránit se před UV zářením je zásadní, a tak nestačí jen sluneční brýle na ochranu očí, ale užijete i opalovací krém s dostatečně vysokým faktorem. Ten vás ochrání před spálením a sníží riziko poškození kůže. A nezapomeňte, že slunce opaluje i ve stínu a ve vodě, takže se mažte pravidelně.

Co může být trošku oříšek, je výběr opalovacího krému, protože každý z nás má jiné potřeby a preference. Prvním krokem je zvolit správný SPF faktor. Světlý fototyp by měl sáhnout po vyšším SPF, například 30 až 50, zatímco pro tmavší fototyp může být dostatečné SPF 15 až 30.

Při výběru opalovacího krému také zohledněte podmínky, za kterých jej budete používat. Pokud jedete na dovolenou k moři, vyšší SPF je nezbytné, zatímco pro krátkodobý pobyt na slunci u nás stačí nižší ochrana.

Plavky a ručník

Na letní dovolené u vody se bez plavek prostě neobejdete. Ať už preferujete klasické, nebo ty extravagantnější, ujistěte se, že se v nich cítíte pohodlně a že vám dobře sedí.

Nezapomeňte ani na ručník. Ve většině ubytováních vám sice dají jeden či dva k dispozici. Ale není radno riskovat, že zrovna ve vašem ubytování ručník nebude k dispozici a vy budete muset nějaký rychle shánět. Vyberte si takový, který rychle schne a zároveň je dostatečně velký, abyste se na něm mohli pohodlně natáhnout.

Pokrývka hlavy a plážové boty

Aby vás slunce nevyčerpalo, vezměte si s sebou klobouk nebo kšiltovku. Nejenže vás ochrání před úpalem, ale také vám pomůže udržet chladnou hlavu v horkých dnech.

Také pohodlné obutí je na dovolené nezbytné. Sandály nebo žabky jsou ideální pro procházky po pláži nebo pro objevování města. Navíc jsou lehké a snadno je sbalíte do kufru.

Nezapomeňte na doklady!

Cestování po Evropské unii je pro nás Čechy snadné, protože do většiny zemí EU nám stačí občanský průkaz. To platí i pro země v rámci schengenského prostoru a některé další státy, které občanský průkaz uznávají jako cestovní doklad. Při cestě do států mimo EU nebo Schengen, například do Turecka nebo do některých destinací v Africe, je však nezbytný cestovní pas.

Každopádně, ať už cestujete kamkoli, nezapomeňte si s sebou vzít potřebné doklady - i kdyby to měla být jen obyčejná občanka. Občanský průkaz, pas, víza, letenky nebo rezervace - vše si pečlivě zkontrolujte a mějte u sebe.

Pokud zjistíte, že nemáte platný pas a chystáte se na dovolenou, nemusíte se bát. V České republice můžete požádat o expresní cestovní pas ve zkrácené lhůtě. Máte dvě možnosti: cestovní pas do 5 pracovních dnů nebo expresní pas do 24 hodin pracovního dne.

Poplatky za expresní cestovní pas do 5 dnů jsou 3000 Kč pro dospělé a 1000 Kč pro děti do 15 let. Za pas do 24 hodin zaplatíte 6000 Kč, respektive 2000 Kč pro děti. Pro vyřízení žádosti o pas musíte osobně navštívit buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo vnitra v Praze. K žádosti potřebujete občanský průkaz, případně jiné doklady pro ověření totožnosti.

Dostatek oblečení, lahev na vodu a foťák

Na letní dovolené se hodí mít po ruce náhradní oblečení . Lehké a prodyšné kousky jsou ideální pro horké dny, zatímco večer se můžete přikrýt něčím teplejším.

. Lehké a prodyšné kousky jsou ideální pro horké dny, zatímco večer se můžete přikrýt něčím teplejším. Hydratace je klíčová, zejména v horkém počasí. Mějte u sebe vždy lahev s vodou , abyste se mohli kdykoli osvěžit a udržet energii pro další dobrodružství.

, abyste se mohli kdykoli osvěžit a udržet energii pro další dobrodružství. Nezapomeňte si zaznamenat vzpomínky z vaší dovolené. Ať už používáte profesionální fotoaparát, nebo chytrý telefon, nezapomeňte na dostatek úložného prostoru a nabitou baterii, abyste mohli zachytit všechny nádherné okamžiky.

