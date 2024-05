Grilovací sezóna je v plném proudu a my vám přinášíme čtyři neodolatelné recepty na grilované sýry. Od hermelínu se sušenými rajčaty přes salát s halloumi a malinovým dresinkem, kozí sýr až po tradiční oštiepok s brusinkovou omáčkou. Připravte se na sýrovou extázi!

Už několik posledních let víme, že grilování není jen o mase. Grilované sýry patří k opravdovým delikatesám a rozhodně si zaslouží své místo na vašem menu. Ať už preferujete jemnější chutě, nebo něco výraznějšího, naše čtyři recepty vám ukážou, jak snadno a rychle připravit božské sýrové pokrmy.

Vyzkoušejte grilovaný hermelín, halloumi a oštiepok v kombinaci s lahodnými doplňky, které zvýrazní jejich chuť. A jako bonus máme ještě jeden originální tip na grilovaný kozí sýr. Připraveni? Jdeme na to!

Grilovaný hermelín se sušenými rajčaty a česnekem

Hermelín je česká klasika, která na grilu získává zcela nový rozměr. Můžete ji kombinovat skoro se vším - s brusinkovou omáčkou, s cibulí, grilovacím kořením. Fantazii se opravdu meze nekladou. My si pro vás připravili odlehčený recept kombinující sušená rajčata, česnek a tradiční hermelín. Na tento recept budete potřebovat:

close info sweet marshmallow / Shutterstock zoom_in Klasika, která nikdy nezklame. Brusinková omáčka dodá grilovanému hermelínu tu správnou šťávu a sladkokyselý kontrast

4 ks hermelínu

8 ks sušených rajčat naložených v oleji

4 stroužky česneku

olivový olej

čerstvý rozmarýn

sůl a pepř

Hermelíny rozkrojte napůl a vložte mezi ně kousky sušených rajčat a plátky česneku. Můžete přisypat i koření dle chuti, třeba bazalku nebo tymián. Obě poloviny položte zpět na sebe.

Každý hermelín vydatně potřete olivovým olejem (po všech stranách), osolte (ale není to nutné), opepřete a posypte čerstvým rozmarýnem. Zabalte do alobalu a grilujte na středně rozpáleném grilu zhruba 5–7 minut z každé strany, dokud se sýr nezačne roztékat a na povrchu nezezlátne.

Halloumi se salátem a malinovým dresinkem

Halloumi je delikátní sýr řeckého typu, který se dokonale hodí na gril. Nemusíte ho totiž balit do alobalu ani nijak složitě připravovat. Jeho pevná konzistence a mírně slaná chuť z něj dělají skvělého společníka na letní grilovačku. Co budete na halloumi salát potřebovat?

close info Alesia.Bierliezova / Shutterstock zoom_in Tento řecký sýr je jako stvořený pro grilování. Jeho pevná textura a slaná chuť z něj dělají perfektní pochoutku na letní barbecue

2 balení halloumi

mix salátových listů (rukola, polníček, špenát)

hrst malin

3 lžíce olivového oleje

2 lžíce balzamikového octa

lžíci medu

sůl a pepř

Halloumi nakrájejte na plátky a lehce potřete olivovým olejem. Grilujte ho na středně rozpáleném grilu 2–3 minuty z každé strany, dokud plátky nezískají zlatohnědou barvu.

Mezitím (nebo klidně dopředu před grilovačkou) si připravte malinový dresink: v misce smíchejte olivový olej, balzamikový ocet, med, sůl a pepř. Přidejte rozmačkané maliny a dobře promíchejte. Na talíř naaranžujte salátové listy, přidejte ugrilovaný halloumi a vše přelijte malinovým dresinkem.

Oštiepok s brusinkovou omáčkou

Oštiepok je tradiční slovenský sýr, který si získal oblibu i u nás. Jeho výrazná chuť se skvěle snoubí s brusinkovou omáčkou. Na tento recept budete potřebovat:

close info tomeqs / Shutterstock zoom_in Slovenská specialita, která si získá vaše srdce. Užijte si jeho jedinečnou chuť a aroma, zvýrazněné jemným uzením

4 ks oštiepku

200 g brusinek (čerstvých nebo mražených)

100 ml vody

3 lžíce cukru

lžíce citronové šťávy

Oštiepky lehce potřete olivovým olejem. Není potřeba je balit do alobalu. Grilujte na středně rozpáleném grilu 4–5 minut z každé strany, dokud sýr nezměkne a nezezlátne.

Brusinkovou omáčku si připravte určitě před grilovačkou. Nejlepší totiž je, když ji necháte přes noc uležet. Jak na ni? Dejte brusinky do kastrolu, přidejte vodu, cukr a citronovou šťávu. Pokud máte rádi pikantní chutě, nebojte se přihodit kousek chilli papričky nebo chilli koření. Směs přiveďte k varu a vařte na mírném ohni, dokud omáčka nezhoustne.

Grilovaný oštiepok podávejte s teplou brusinkovou omáčkou.

Grilovaný kozí sýr

Originální vychytávkou na gril je také kozí sýr. Dejte si akorát pozor na to, jaký kupujete. Některé je nutné balit do alobalu, jiné ne. Nejlepší je to prostě vyzkoušet. Poprvé se to možná nepovede tak, jak chcete, ale druhý už jistě vyjde. Na tento recept budete potřebovat:

close info Karl Allgaeuer / Shutterstock zoom_in Ideální volba pro lehkou a zdravou večeři. Kozí sýr, cuketa a rajčátka, to je kombinace, která pohladí po duši

4 bochníčky kozího sýra

2 cukety

olivový olej

čerstvý tymián

sůl a pepř

Cukety nakrájejte na tenké plátky a každý kousek kozího sýra v nich obalte. Vytvoříte jakési roládky, které můžete pro jistotu spojit párátky. Každý vzniklý bochníček lehce potřete olivovým olejem, osolte, opepřete a posypte čerstvým tymiánem. Grilujte na středně rozpáleném grilu zhruba 5–7 minut z každé strany, dokud cuketa nezměkne a sýr se nezačne roztékat.

S těmito recepty se stanete hvězdou každého grilování. Sýry na grilu jsou nejen lahodné, ale také snadno a rychle připravené. Tak neváhejte a pusťte se do grilování!

