Chcete dobře spát a překypovat zdravím? Tady je seznam 9 jídel, kterým se večer raději vyhněte

close info PerfectFood / Shutterstock

Tereza Sladká 2. 10. 2024 clock 8 minut gallery video

Večeře je často vnímána jako chvíle klidu po náročném dni, kdy si člověk může dopřát něco dobrého a užít si čas s rodinou nebo přáteli. Jenže to, co si dáme k večeři, může mít daleko větší vliv, než si mnozí myslí. Není to jen o tom, kolik toho sníme, ale také o tom, co jíme a kdy.

