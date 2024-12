Dokážete si představit kuchyni bez alobalu? To umí jen málokdo. Jeho používání byste ale měli zvážit, protože si můžete způsobit vážné zdravotní problémy? Proč? To se dozvíte v našem článku.

Alobal nejčastěji používáme k balení svačin do školy, ke skladování potravin, na grilování nebo pečení. Jenže přesně na tyto činnosti není hliníková fólie určená. Může totiž způsobit nepěkné zdravotní potíže, jako je ztráta paměti, nedostatek koncentrace nebo dokonce Alzheimerovu chorobu.

Proč byste neměli grilovat v alobalu?

Na grilu nejčastěji grilujeme hermelín, maso nebo pstruha. Aniž byste si to však uvědomili, při vysokých teplotách se do těchto pokrmů uvolňuje spoustu množství částic tohoto kovu. Čím vyšší je zkrátka teplota při přípravě, tím větší množství hliníku se dostane do jídla. Ty poté putují do ledvin, jater, mozku či štítné žlázy, kde se usazují.

Tento fakt dělá z časté přípravy pokrmů s použitím alobalu poměrně nebezpečnou záležitost, která našemu zdraví rozhodně neprospívá. Lékaři varují že časté používání alobalu při vaření je doslova hazard se zdravím.

Hliníková fólie je navíc obrovskou ekologickou zátěží pro přírodu, protože není biologicky odbouratelná.

Víte, proč má alobal matnou a lesklou stranu? Odpověď najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak bezpečně používat alobal?

Alobal nemusíte ze své domácnosti vystěhovat nadobro. Můžete ho používat na zakrytí pekáče při pečení nebo grilování, ale jen tak, aby se dotýkal jídla. V tomto případě je riziko kontaminace minimální.

Alobal také nepoužívejte na kyselé a slané potraviny, jako je například citron. Při tepelné úpravě s alobalem u těchto potravin dochází k ještě vyšší kontaminaci pokrmů. Doba kontaktu potravin s alobalem by měla být co nejkratší a rozhodně by neměla překročit čtyři hodiny.

Jaké alternativy lze použít?

Zaměřte se na ekologičtější a zdravější materiály. Mezi nejoblíbenější patří papírové nebo voskové ubrousky, které můžete použít na balení potravin. Navíc je lze využít opakovaně. Populární jsou také silikonové obaly, které jsou odolné vůči vysokým teplotám a skvělé pro pečení. Skleněné nádobí zase využijete na skladování potravin v lednici a mrazáku.

Další informace o nebezpečí hliníkových fólií

Kontaminace potravin je velkým problémem nejen pro rozvojové země, ale i pro celý svět. V této práci bylo zkoumáno louhování hliníku z hliníkové fólie v různých potravinových roztocích. Mleté maso bylo použito k přípravě šesti různých potravinových roztoků pomocí rajčatové šťávy, kyseliny citronové, jablečného octa, soli a koření.

Výsledky ukazují, že použití hliníkové fólie při vaření významně přispívá k dennímu příjmu hliníku prostřednictvím vařených potravin. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou získané hodnoty považovány za nepřijatelné. Hliníková fólie může být použita k balení, ale ne k vaření.