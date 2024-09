Avokádo je skutečně výjimečné, jak chutí, tak svými zdravotními účinky. V obchodech je k dostání celoročně, ale můžete si ho vypěstovat i sami, viz návod v článku. Na závěr přidáváme recept na nejoblíbenější jídlo z avokáda, které slibuje "nebe v hubě".

Začněte pondělí zdravě, s oblíbeným dipem z avokáda. Určitě ho znáte, jmenuje se guacamole a právě 16. září si připomínáme Den guacamole. Tahle chuťová a zdraví prospěšná slast je hotová za pár minut, ale my vám slibujeme originální recept. Třeba vás ponoukne k tomu, abyste si zkusili avokádo vypěstovat sami.

Nekupujte "zajíce v pytli", takhle poznáte, že je avokádo opravdu zralé:

Avokádo jako nálož zdraví

Většinu avokáda tvoří převážně nenasycené tuky (svědčí srdci, snižují hladinu špatného cholesterolu, zvyšují dobrý cholesterol). Avokádo je rovněž perfektní zdroj vlákniny (lepší trávení, podpora hubnutí, bonus pro stabilizaci cukru v krvi), mnoha vitaminů a minerálů. Dále nabízí esenciální aminokyseliny (základ proteinů neboli bílkovin), které si naše tělo neumí samo vyrobit.

close info 279photo Studio / Shutterstock zoom_in Plátky avokáda (místo šunky) na žitném chlebu jsou superrychlou snídaní. Zabránit hnědnutí avokáda pomáhá citronová nebo limetková šťáva

Pomoc (nejen) proti rakovině

Avokádo bojuje proti ateroskleróze (kornatění tepen), vysokému krevnímu tlaku.

Zlepšuje kognitivní funkce a paměť (podporuje průtok krve mozkem). Ulevuje při stresu, nervozitě, podrážděnosti.

Chrání oči, i před makulární degenerací, její riziko stoupá s vyšším věkem, hrozí ztráta vidění.

Utiší podrážděný žaludek, je perfektní i na gastritidu.

Podporuje naši obranyschopnost.

Chrání buňky před poškozením volnými radikály (jde o součást prevence před mnoha chorobami, včetně nádorových a srdečních).

Pro krásu i na hubnutí

V avokádu se nachází také vitamin E, pomocník zdravých vlasů i pleti. A díky zmiňovaným tukům i vláknině je bezvadné zařadit avokádo do redukční diety. Perfektně zasytí, takže se nebudete dojídat něčím, co je nezdravé.

Návod na pěstování avokáda doma

Avokádo si skutečně můžete vypěstovat z pecky, jen je fér říci předem - na sklizeň si pár let počkáte. Ale stojí to za to! Aby se výsledek zdařil, doporučujeme využít více pecek.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Až bude mít pecka avokáda dostatek kořínků a také stonek s lístky, můžete avokádo přesadit do květináče

Dobře očištěnou pecku nechte neméně dobře usušit. Abyste viděli, že je pecka skutečně čistá, to je základ , jinak by se klíčící proces nemusel podařit. Někdo pecku zbavuje slupky, někdo ne.

, jinak by se klíčící proces nemusel podařit. Někdo pecku zbavuje slupky, někdo ne. Do pecky zapíchněte 3 párátka, šikmo vzhůru, a dejte pecku silnějším koncem do skleničky s vodou. Párátka musí držet na okrajích sklenice pecku tak, aby byla částečně ponořená ve vodě. Nebo to zkuste bez párátek, pokud máte skleněnou lahev s úzkým hrdlem, v němž bude pecka dobře "sedět". Vždy je podstatné jen částečné ponoření do vody .

. Zhruba každý týden (nebo podle potřeby i častěji, voda nemá být zakalená) vyměňujte a doplňujte vodu.

Během několika týdnů se začnou klubat kořínky, později stvol s lístky. Teprve pak lze rostlinku přesadit do květináče se zeminou tak, aby dvě třetiny pecky "koukaly" z hlíny.

Avokádo má rádo teplé a světlé místo, nikoliv přímé sluneční paprsky. A dostatečnou zálivku, pozor jen na přemokření. Dobrá rada : avokádo můžete letnit například na balkoně.

přímé sluneční paprsky. A dostatečnou zálivku, pozor jen na přemokření. : avokádo můžete letnit například na balkoně. Pokud se dostanete až sem, buďte nadále trpěliví. Květy je totiž třeba opylovat (pomůže opylovací štěteček). Plody avokáda mají dozrávat asi po 5 až 6 letech.

Recept: Guacamole s mangovým osvěžením

Základní recept spoléhá na avokádo, limetku a sůl, ale my vám nabízíme ještě lepší a chutnější verzi díky přidání manga, bylinek a chilli papriček.

Suroviny pro 4 osoby: 2 RTE avokáda (jde o avokáda určená k okamžité spotřebě - ready to eat, není třeba čekat na dozrávání), 1 RTE mango, šťáva z 1/2 limetky, špetka soli, 1 hrst nakrájené pažitky, 1 hrst nakrájené máty, 1 nasekaná chilli paprička (pokud vám ostré vadí, chilli vynechte).

Jak na to: Avokáda oloupejte, vyjměte pecky. Hmotu rozmačkejte vidličkou, osolte a pokapejte šťávou z limetky. Přidejte mango nakrájené nadrobno, pažitku, mátu a chilli, promíchejte. Podávejte například s nasucho opečenými plátky žitného chleba.