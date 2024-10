Barfování je stále populárnější typ stravování mezi majiteli psů a koček. Tento způsob krmení vychází z přirozené stravy divokých předků našich mazlíčků. Ale je to opravdu ta nejlepší volba pro každého? Přečtěte si, na co si dát pozor, abyste svému čtyřnohému miláčkovi neublížili.

Pokud se zajímáte o zdraví svého psa, určitě jste se již setkali s metodou krmení BARF. Tato zkratka, která znamená "Bones And Raw Food" (kosti a syrová strava), představuje návrat ke kořenům přirozené výživy psů. Tento způsob krmení však není vhodný pro každého a vyžaduje důkladnou přípravu a znalosti.

Co je BARF a proč by vás mohl zajímat?

BARF neboli krmení na bázi syrového masa a kostí přináší přirozený způsob, jak krmit psy a kočky. Jeho hlavním cílem je nabídnout zvířeti stravu co nejvíce podobnou té, kterou by konzumovali ve volné přírodě. V rámci této diety se zvířatům podává především syrové maso, vnitřnosti a kosti. Velkou výhodou je to, že majitelé mají plnou kontrolu nad tím, co jejich mazlíček konzumuje, a mohou tak snadno přizpůsobit stravu individuálním potřebám zvířete.

Kosti hrají v BARF stravě klíčovou roli, protože pomáhají vyvážit poměr vápníku a fosforu v těle psa. Kromě toho okusování syrových kostí pomáhá udržovat zdravý chrup. Pozor však na tepelně upravené kosti, které mohou být křehké a nebezpečné pro trávení vašeho psa.

Výhody BARF stravy

Hlavním benefitem barfování je jeho přirozenost a to, že si zachovává veškeré živiny, které by se zpracováním ztratily. To znamená, že váš pes dostává více vitaminů, minerálů a stopových prvků. Navíc díky vysokému obsahu kvalitních bílkovin může BARF zlepšit stav srsti, kůže i zubů vašeho mazlíčka. Pejsci na této dietě často vykazují méně alergických reakcí, protože majitelé mohou přesně kontrolovat, co pes konzumuje, a vyvarovat se tak potenciálním alergenům.

Další výhodou je lepší trávení a vyšší absorpce živin. Syrová strava je pro psy přirozenější a jejich těla ji lépe zpracovávají než průmyslově zpracované granule.

Nevíte, jak sestavit vyváženou misku plnou dobrot? Podívejte se na praktické tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Na co si dát při barfování pozor?

I když má BARF mnoho výhod, není pro každého. Vyžaduje důkladné plánování, zejména co se týče skladování masa. Syrové maso se doporučuje před podáváním hluboce zamrazit, aby se zničili případní parazité, což zabere minimálně 48 hodin. Je tedy potřeba zajistit si dostatečně velký mrazák, obzvlášť pokud máte více psů. Také je třeba počítat s tím, že BARF vyžaduje pravidelné nákupy kvalitního masa a kostí.

Je BARF finančně náročnější?

Na první pohled se může zdát, že BARF strava je dražší než granule. Skutečnost je však taková, že krmení syrovým masem nemusí nutně vyjít dráž než krmení kvalitními granulemi. Můžete využít nabídky mražených mas, která jsou přímo určená pro BARF, což může výrazně snížit náklady. Navíc se nemusíte obávat, že byste museli kupovat maso určené pro lidskou spotřebu – existuje řada specializovaných produktů určených pro psy, které bývají cenově dostupnější.

BARF vždy po ruce

Někdy nestíháte nakoupit vše, co je potřeba pejskovi do misky nasypat. I proto je dobré mít doma vždy po ruce třeba mražený komplet, který obsahuje vše co pejsek k večeři potřebuje. Díky kompaktnímu balení navíc nezabere příliš mnoho místa v mrazáku a vy ji můžete mít připravenou pro všechny případy!

BARF nemusíte odpírat svému čtyřnohému parťákovi ani na cestách. Na trhu existuje třeba sušená směs, kterou stačí zalít horkou vodou a nechat přibližně 10 - 15 minut odstát. Jinou variantou je zavařený komplet, který obsahuje směs masa, vnitřností, čerstvé zeleniny a bylinek. Stačí otevřít balení, nasypat do misky a pes ji má hned k dispozici.

Barfování není jen o mase a kostech

K tomu je do misky možné přidávat také různé přílohy, jako je ovoce, zelenina, bylinky a další pro psy zdravé suroviny. Díky přílohám pes získá potřebné vitaminy, vlákninu a další zdraví prospěšné látky. Tyto přílohy navíc dodají pejskovi větší pocit sytosti. V neposlední řadě je možné do krmiva přidávat různé speciální doplňky k BARFu – jedná se o různé minerální látky nebo například chlorellu, pivovarské kvasnice, oleje z ryb nebo rostlin, jako je ostropestřec, len a konopí. Poměr masa a příloh by měl být zhruba 70–80 % masa, kostí a vnitřností a 30–20 % příloh.

„Spousta lidí má psy za stoprocentní masožravce a je pro ně mnohdy překvapením, že BARF není čistě jen o mase. Pes a ani vlk není 100% masožravec a přirozeně přijímá i ovoce a zeleninu jako důležitou složku potravy. Z ovoce a zeleniny psi získávají řadu důležitých vitaminů a vlákninu,” vysvětluje Zuzana Sequensová z e-shopu s chovatelskými potřebami a krmivem pro domácí zvířata Spokojený pes.