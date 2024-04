Čočkové housky neobsahují mouku, vejce ani droždí, přesto jsou měkké a nadýchané. Najdete v nich bílkoviny i vlákninu a jsou vhodné pro celiaky i vegany. Pokud hledáte alternativu ke klasickému pečivu, určitě je zkuste.

Červená čočka je velmi všestranná surovina, která se hodí na přípravu pestré škály jídel. Uvaříte z ní skvělé polévky, výborně chutná v indickém dhalu, použít ji můžete na palačinkové těsto nebo jako alternativu masa do boloňské omáčky.

Velmi oblíbená je ve veganské a bezlepkové kuchyni, kde se používá jako zdroj bílkovin a také alternativa běžné mouky. V poslední době stoupá obliba pečiva, jehož základem je namočená červená čočka. Variant existuje několik, my vám dnes představíme základní recept na jednoduché bezlepkové a veganské housky.

Pro snazší přípravu jsme pro vás natočili postup krok za krokem, podívejte se na video:

Zdroj: VLM

Jak upéct housky z červené čočky?

Příprava housek není nijak složitá – stačit vám bude jen několik ingrediencí, mixér a trouba, případně horkovzdušná fritéza. Červenou čočku je potřeba namočit alespoň 2 hodiny předem, ve vodě ji ale můžete nechat odležet i do druhého dne. Kromě ní je součástí těsta psyllium (více níže), sůl, jedlá soda, citronová šťáva a olivový olej.

Čočku je před přípravou potřeba namočit alespoň na dvě hodiny, ideálně do druhého dne

Pečení trvá 25 minut a výsledné housky jsou nadýchané a měkké. Je třeba počítat se specifickou chutí, která je poměrně zemitá, podobně jako je tomu třeba u luštěninových těstovin. Do těsta můžete přidat jakékoliv oblíbené koření – mletý kmín, sušený rozmarýn, oregano, provensálské koření, římský kmín nebo čerstvé bylinky, jako je petrželka, pažitka nebo jarní cibulka. Použít lze i semínka nebo olivy.

Bezlepkové housky z červené čočky jsou měkké a nadýchané

Co je psyllium?

Psyllium je přírodní vláknina, která se získává z osemení jitrocele indického. Jedná se o rozpustnou vlákninu, která podporuje dobré trávení, má vliv na správnou funkci střev, prodlužuje pocit sytosti a příznivě působí na metabolismus cukrů a tuků.

Má neutrální chuť, neobsahuje prakticky žádné kalorie a hodí se do teplé i studené kuchyně. V bezlepkovém pečení se využívá jako pojivo. Maximální doporučená denní dávka pro dospělé je obvykle 20 g psyllia, konkrétní hodnota je vždy uvedena na obalu daného produktu.

Z těsta vytvarujte bochánky a pečte je 25 minut při 180 stupních

Jedlá soda si žádá rychlou práci

Jako kypřicí činidlo se do těsta přidává jedlá soda, kterou aktivuje citronová šťáva. Ihned po zpracování těsta je třeba vytvarovat bochánky a vložit je do předehřáté trouby. Pokud by těsto dlouho odpočívalo, její účinky vyprchají a těsto nevyběhne.

Bezlepkové veganské housky z červené čočky

Příprava: 40 minut + minimálně 2 hodiny namáčení čočky

Počet porcí: 4 bochánky

Ingredience:

100 g červené čočky

10 g psyllia (vláknina v prášku)

1 lžíce olivového oleje

7 ml citronové šťávy

3 g jedlé sody

3-4 g soli

Čočkové housky neobsahují mouku, vejce ani droždí

Příprava:

Červenou čočku zalijte vodou a nechte namáčet alespoň dvě hodiny, klidně do druhého dne. Poté vodu slijte a nechte čočku okapat. Troubu předehřejte na 180 ºC. Do mixéru nasypte čočku, přidejte psyllium a olivový olej. Krátce rozmixujte, přidejte jedlou sodu a zalijte ji citronovou šťávou. Nechte napěnit a vše znovu rozmixujte do hladké směsi. Pokud se vám bude zdát příliš suchá, přidejte 1-3 lžíce vody. Hotové těsto zpracujte rukama, rozdělte na čtyři díly a vytvarujte bochánky. Položte je na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby. Pečte 25 minut. Hotové housky nechte zcela vychladnout, poté je rozkrojte a naplňte dle chuti.

Bezlepkové veganské housky z červené čočky

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, nutritionrefined.com, cookingforpeanuts.com