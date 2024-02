Óda na brokolici: Pomáhá s hubnutím, snižuje tlak a chrání srdce. Důležitá je příprava a skladování

close info everst

Michaela Lexová 8. 2. 2024 0:36 clock 4 minuty gallery video

Možná byste to do ní neřekli, ale brokolice patří mezi nejzdravější druhy zeleniny a měla by se v jídelníčku objevovat pravidelně. Oceníte ji i při dietě – obsahuje totiž minimum kalorií, ale zároveň dokáže výborně zasytit. Co dalšího umí a jak ji správně připravit?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít