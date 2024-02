Brokolicová a květáková rýže si získala velkou oblibu v rámci redukčních diet. Zároveň představuje skvělý způsob, jak zařadit do jídelníčku více zeleniny – a to i u dětí. Podívejte se, jak si ji doma připravit a s čím ji můžete zkombinovat.

Před pár lety se stala květáková rýže doslova hitem, a to zejména díky trendu nízkosacharidového stravování, v němž nahrazovala klasickou rýži. Záhy se objevila také brokolicová varianta a z alternativní příloh se stala ingredience, kterou dnes můžete běžně koupit v supermarketech v mražené podobě. Připravit si ji ale můžete velmi jednoduše i doma. A nemusí to být jen v rámci diety - díky rychlé a snadné přípravě je to skvělý způsob, jak si zpestřit jídelníček a dopřát si porci vitaminů a vlákniny.

Jak se dělá rýže ze zeleniny?

Snadno – potřebovat budete pouze struhadlo nebo mixér. V prvním případě nastrouhejte syrový květák nebo brokolici nahrubo, a to včetně očištěného košťálu. Pokud si chcete práci usnadnit, nakrájejte syrovou zeleninu na menší kusy, vložte do mixéru a několikrát za sebou ho zapněte. Výsledkem by měly být drobné kousky připomínající rýži – dejte si pozor, aby vám dlouhým mixováním nevzniklo pyré.

close info Amallia Eka zoom_in Květáková rýže má velmi jemnou chuť a lze ji podávat téměř stejně jako klasickou rýži

Na co ji využít?

Květákovou rýži lze podávat téměř stejně jako tu klasickou. Stačí ji krátce povařit ve vroucí vodě nebo orestovat na oleji či másle doměkka a poté servírovat jako přílohu k masu s omáčkou nebo různým dušeným směsím. Můžete ji také smíchat s bílou nebo hnědou rýži, a zvýšit si tak objem přílohy. Květáková rýže chutná výborně v kombinaci s luštěninami – zkuste ji třeba s aromatickým čočkovým dhalem nebo cizrnovým kotlíkem. Připravit z ní můžete také „rizoto“ nebo ji přidat do salátu z čerstvé nebo pečené zeleniny.

close info Bondar Illia zoom_in Pokud budete brokolicovou nebo květákovou rýži připravovat v mixéru, nenechte ji mixovat příliš dlouho. Stačí několik pulsů

Brokolicová rýže je chuťově výraznější, takže jako náhrada za rýži neobstojí, ale využít ji lze také na mnoho způsobů. Kromě zmíněných salátů a rizota bude skvělá například s kuskusem či bulgurem, výborně chutná v kombinaci s rybami, můžete z ní připravit salát nebo jen promíchat se strouhaným parmazánem, čedarem nebo jiným oblíbeným sýrem.

close info Elena Veselova zoom_in Z květákové rýže připravíte skvělý salát ve stylu tabbouleh

Brokolicová rýže s bylinkami a limetkou

Doba přípravy: 25 minut

Ingredience:

1 brokolice

2 jarní cibulky

1 stroužek česneku

hrst koriandru nebo hladkolisté petržele

1 limetka

100 g vařené rýže, kuskusu nebo bulguru (lze vynechat)

sůl, pepř

olivový olej

close info Bondar Illia zoom_in Květáková i brokolicová rýže je velmi oblíbená v rámci redukčních diet. Připravit si ji můžete ale i jen tak pro zpestření jídelníčku

Příprava:

Brokolici omyjte, očistěte košťál a poté ji nastrouhejte nahrubo nebo rozmixujte na menší kousky. Na pánvi rozehřejte lžíci olivového oleje. Přidejte brokolici, jarní cibulku, nasekaný česnek a vše osolte a opepřete. Na mírném plameni restujte 2-3 minuty, poté přidejte šťávu z 1 limetky a nasekanou petržel nebo koriandr. Vmíchejte uvařenou rýži a nechte vše krátce prohřát. Podávejte samostatně jako salát nebo jako přílohu k pečenému či grilovanému drůbežímu masu nebo rybě.



