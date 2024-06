V kuchyni se odehrává příprava radosti pro naše žaludky, ale také je zdrojem velkého a bolestivého nebezpečí. K popáleninám nejčastěji dochází doma, nejohroženější jsou děti a nejrizikovějším místem je právě kuchyně.

Ročně se popálí asi 100 000 Čechů a Moravanů, zhruba 40 procent popálenin se týká dětí a za více než 60 procent popálenin může horká voda a pára. Co (ne)dělat, abyste ochránili sebe a hlavně děti? A když dočtete až do konce, zjistíte, co se osvědčilo autorce článku na hojení drobných opařenin.

Hasiči varují: nikdy nehaste hořící olej na pánvičce nebo v kastrolu vodou! Jinak se stane přesně tohle:

Skutečný příběh ze života

Nejvíce neštěstí s vážným následkem v podobě popálenin a opařenin, které vyžadují zákrok lékaře nebo dokonce pobyt v nemocnici, se děje z neopatrnosti dospělých. Nejrizikovější místo máme všichni doma, je to kuchyně. Přečtěte si, co se stane, když na sebe malé dítě převrhne hrníček s čajem před chvilkou zalitým vroucí vodou. Tento skutečný příběh vydá za tisíc slov.

Malé děti nevědí, jaké riziko na ně číhá v kuchyni - nikdy je nenechávejte bez dozoru!

Jak 1 vteřina změní život

„Až v 90 procentech případů se popáleninám dá předejít prevencí," říká Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze. A dodává, že když si zalijete vroucí vodou například čaj, přibližně po 3 minutách bude mít teplotu asi 70 °C. Kdyby dítě na sebe v tu chvíli čaj vylilo, už za 1 vteřinu vzniká vážná popálenina! Právě horká voda je největší riziko pro děti ve věku 2 až 3 let.

Ruku na srdce: kdo z nás má doma správný hasicí přístroj na likvidaci požárů v kuchyni?

Nejvíce kritická místa na těle

Popáleniny či opařeniny jsou špatné vždy, ale nejhorší situace nastává, když postihnou:

obličej a krk,

nohy nebo ruce,

pohlavní orgány a zadek.

Nejčastější příčiny popálenin

61 % = horká voda nebo pára,

24 % = plamen (oheň),

4 % = poleptání chemickými látkami,

3 % = elektřina.

Čaj nebo káva mají 3 minuty poté, co je zalijete, teplotu kolem 70 °C. A dítěti stačí 1 vteřina kontaktu s takto horkým nápojem, a dojde k vážnému popálení

10x prevence v kuchyni pro dospělé

Opravdu NIKDY nevařte s dítětem v náruči. Dávejte přednost vaření na zadních plotýnkách (hořácích). Jídelní stůl nechte bez ubrusu, pokud máte doma batole nebo čekáte návštěvu s malým dítětem. Osvojte si minimálně toto desatero rad, jsou jednoduché a přitom pro prevenci popálenin a opařenin velice účinné.

A do kuchyně si pořiďte opravdu bezpečnou chňapku. Takovou, jakou používají i kuchaři-profesionálové. Další užitečné rady najdete i zde.

Co je nejlepší na popáleniny

Rozlišujte závažnost opaření horkou vodou či jinou tekutinou podle velikosti zasažené plochy. Pokud jde o plochu větší, než je dlaň ruky postiženého s nataženými prsty, volejte záchranku. Než přijede, ošetřete zranění podle tohoto návodu zkušených zdravotníků.

Je-li poraněná plocha menší než dlaň s prsty, pak:

chlaďte chladnou tekoucí vodou z kohoutku. Lékař Robert Zajíček nabádá: chlaďte, ale neprochlaďte. STOP! Nepoužívejte led ani dítě nestrkejte do vany s ledovou vodou!

Pokud má dítě opařenou například ruku a na ruce náramek či jinou ozdobu, co nejdříve ji sejměte.

Postižené místo dočasně přikryjte čistou tkaninou namočenou ve vodě a jděte k lékaři.

Rada chladit chladnou tekoucí vodou a sundat ozdoby z postiženého místa platí i pro dospělé, i kdyby se jednalo o malý rozsah postižení. Autorce článku se na vlastní kůži (a po poradě s lékařem na telefonu) poté osvědčilo podpořit hojení touto mastí, která je běžně k dostání v lékárnách.