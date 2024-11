Čaj s medem a citronem je první volbou pro zahřátí i při prvních příznacích nachlazení. Existuje ale i mnoho dalších ingrediencí, které pomohou předejít sezonním obtížím a podpořit organismus v boji proti bakteriím a virům.

Čaj je nejen oblíbeným nápojem, ale také přírodním spojencem našeho zdraví. V zimních měsících je skvělou volbou pro zahřátí, prevenci i pomocníkem při léčbě nachlazení a mnoha dalších obtíží.

Černý čaj patří mezi nejčastější varianty, pokud ho ale chcete popíjet během celého dne, není to úplně vhodné. Obsahuje značné množství teinu, který má podobné účinky jako kofein. Maximální doporučená dávka je 5 šálků denně, což odpovídá jedné velké konvici.

close info Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock zoom_in Skořice a hřebíček pomáhají proti bolestem v krku a dalším příznakům nachlazení

To samé platí i o zeleném čaji, který má spousty pozitivních účinků na zdraví, ale postačí 2–5 šálků denně. S obezřetností je třeba užívat i bylinné čaje, které mohou mít při nevhodném dávkování nežádoucí účinky.

Vhodnou volbou může být čaj rooibos, který je přirozeně bezkofeinový, i ovocné čaje lze pít bez omezení, citlivým jedincům ale mohou způsobit překyselení žaludku. Optimální je tedy různé druhy čaje během dne střídat.

Med a citron nejsou jedinou možností

Med a citron jsou sice osvědčené přísady do čaje, ale je škoda se omezovat jen na ně. Pokud chcete organismu dodat pestřejší skladbu zdraví prospěšných látek, inspirujte se v následujících tipech:

close info Rasa Arlauskiene / Shutterstock zoom_in Kdoule podporují imunitu, ulevují od bolesti v krku, mírní dýchací obtíže a mají protizánětlivé účinky

Kdoule

Kdoule jsou zapomenutým ovocem našich babiček. Mají protizánětlivé a antirevmatické účinky, podporují imunitu, ulevují od bolesti v krku, mírní dýchací obtíže a mají protizánětlivé účinky. Čerstvé můžete nastrouhat přímo do čaje nebo je přidat v podobě sušených plátků. Pokud máte doma kdoulový kompot, můžete použít nálev místo medu.

Brusinky

Brusinky jsou přírodní antioxidanty, které podporují zdraví močových cest a pomáhají mírnit záněty v těle. Působí močopudně a také jako probiotikum, které podporuje zdraví střev, a tím pádem i imunitní systém. Do čaje je přidejte ve formě šťávy, čerstvé nebo sušené.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Střídáním různých druhů čajů i ingrediencí dodáte organismu pestré spektrum prospěšných látek

Zázvor

Zázvor je známý svými protizánětlivými a antivirovými vlastnostmi. Pomáhá při nachlazení, podporuje trávení a zahřívá organismus. Vybrat si můžete mezi čerstvými plátky nebo zázvorovým práškem.

Kardamom

Aromatický kardamom má antioxidační účinky, působí proti virům a bakteriím, ulevuje při bolestech v krku a kašli. Mimo to se po staletí užívá při trávicích obtížích a v minulosti sloužil také jako protijed při hadím a štířím uštknutí. Pořídit ho lze v tobolkách nebo jako mleté koření.

Hřebíček

Voňavý hřebíček přihoďte nejen do svařeného vína, ale i do posilujícího čaje. Má antibakteriální, antiseptické a analgetické účinky, ulevuje při bolestech v krku, zubů i při kašli. Na jeho užívání by si ale měli dát pozor osoby s poruchou srážlivosti krve a diabetici užívající inzulin.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Co přidat do čaje pro posílení imunity?

Kurkuma

Zářivá žluto-oranžová kurkuma je známá jako silný antioxidant a přírodní protizánětlivý prostředek. Přidání špetky kurkumy do čaje pomáhá tlumit bolest, prospívá trávení, podporuje léčbu zánětů a posiluje játra. Připravit si z ní můžete také populární zlaté mléko:

Skořice

Skořice je jedním z nejoblíbenějších zimních koření a nechybí v oblíbených dezertech ani vánočním cukroví. Využít můžete ale nejen její aroma, ale i pozitivní účinky na zdraví. Pomáhá prohřát organismus, má antivirotické a antibakteriální účinky. Uvolňuje dutiny, tlumí bolest v krku a pomáhá posilovat imunitní systém.

Myslete na to, že přírodní pomocníky je třeba brát jako podporu a při neustupujících obtížích je vždy třeba kontaktovat lékaře. Pokud dlouhodobě užíváte nějaké medikamenty, poraďte se předem se svým lékařem. Některé látky totiž mohou měnit účinnost léků.