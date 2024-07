Prach v domácnostech představuje významné nebezpečí pro alergiky. Obsahuje různé alergeny, jako jsou roztoči, plísně, zvířecí srst a pyl, které mohou vyvolávat alergické reakce. Tento článek se zaměřuje na ty nejpokročilejší technologie a metody úklidu a vytváření čistého a zdravého domova.

„Prach v domácnostech je komplexní směs organických a anorganických částic. Pro alergiky jsou nejproblematičtější složky jako roztoči a jejich exkrementy, které jsou mikroskopickými organismy živícími se odumřelými kožními buňkami. Roztoči a jejich výkaly patří mezi nejčastější domácí alergeny. Dále jsou to plísně, jejichž spory jsou běžnou součástí prachu a mohou způsobovat alergické reakce, zejména u osob s citlivým imunitním systémem,” tvrdí Tomáš Sysel z respektovaného Institutu zdravého bydlení (IZB).

Zvířecí alergeny jako srst, sliny a kůže mohou rovněž přispívat k alergickým reakcím, přičemž tyto částice jsou lehké a snadno se šíří vzduchem. Dalším významným alergenem je pyl, který se může dostat do domácností okny a dveřmi, zvláště během pylové sezóny.

Lidé uklízejí neefektivně

Prvním krokem k minimalizaci prachu je pravidelný úklid, ale musí se provádět správně. A na to se zaměřili inženýři ze společnosti Dyson. Kromě rozsáhlého testování v laboratořích studují také lidské chování a návyky při uklízení v praxi i to, co běžné uživatele stresuje. Vědci strávili stovky hodin pozorováním domácího úklidu po celém světě.

Zkoumali, jak dlouho trvá každý úklid, jaká je jeho účinnost, různé úhly a způsoby vysávání, dokonce i to, kolikrát uživatel během vysávání odloží přístroj. To vše slouží jako podklad pro neustálé inovace jejich vysavačů, čističek vzduchu atd.

Více než třetina Čechů má výčitky, že neuklízí za radiátorem

Při větším úklidu se věnujte i místům, která běžně přehlížíte. Vyluxujte za postelí, pod skříněmi, zkontrolujte, zda není prach na rámech obrazů či za radiátorem. Podle celosvětové prachové studie společnosti Dyson se 38 % oslovených Čechů cítí trochu provinile, že zanedbávají úklid za radiátorem, a 15 % Čechů zapomíná pravidelně čistit matrace.

Na druhou stranu však více než polovina Čechů pravidelně čistí pelíšek pro domácí mazlíčky (62 %), za toaletou (77 %), ložní prádlo (62 %) či prostor pod postelí (65 %). Mezi další oblasti, u nichž si dle studie lidé vyčítají, že jejich úklid zanedbávají, patří vnitřní části kuchyňských spotřebičů (např. lednice, trouba, mikrovlnná trouba atd.), místa pod a za spotřebiči, stěny v koupelně, venkovní prostory (např. terasa, kůlna, garáž) či elektronická zařízení.

Neunikne ani zrnko prachu

Dyson CleanTrace™ se inspiroval systematickým úklidem robotického vysavače Dyson 360 Vis NavTM a pomáhá uživatelům postupovat při úklidu více metodicky. V reálném čase zobrazuje za pomoci rozšířené reality, kde jste už uklízeli a která místa jste vynechali. Už nebudete mít pochyby o tom, zda jste dané místo vysávali, či nikoliv. Dyson CleanTrace™ spojuje kombinaci technologií pro nejvýkonnější, nejinteligentnější a nejdůkladnější úklid.

Technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) měří, jak dlouho trvá, než paprsky světla dopadnou na povrch a odrazí se zpět. Za pomoci telefonu umožňuje díky Dyson CleanTrace™ mapovat místnost. Prostřednictvím rozšířené reality uvidíte cesty, kde jste vysávali a co jste vynechali.

Po skončení úklidu můžete místnost naskenovat telefonem a identifikovat mezery, abyste už nikdy žádné místo nevynechali. Stávající technologie ve vysavači Dyson Gen5detect pak akusticky snímá a počítá prachové částice a zobrazuje je na displeji, čímž dokazuje, zda jste opravdu hloubkově uklidili.

Inspirace roboty

„Uvědomili jsme si, že bychom se všichni mohli něco přiučit z metodického přístupu našich robotických vysavačů k úklidu. Na rozdíl od většiny lidí, kteří uklízejí, roboti Dyson vědí, kde se v místnosti nacházejí, kde už byli a kam ještě musí jít. S funkcí Dyson CleanTrace™ přidáváme vysavači Gen5detect tuto další várku inteligence během úklidu. Dává vám možnost vidět, kde jste uklízeli a kde ne, což v kombinaci s naší vestavěnou technologií snímání částic poskytuje důkaz, že podlaha je skutečně čistá,” tvrdí Charlie Park, viceprezident pro inženýrství Dyson Home.

Výzkum společnosti Dyson ukazuje, že spotřebitelé pravidelně přeceňují dobu uklízení – údaje ukazují, že přibližně 80 % úklidů trvá méně než 10 minut, přesto lidé tvrdí, že vysávají v průměru 24 minut najednou. Lidé jsou navíc nesystematičtí a neefektivní – pravidelně opakovaně přejíždějí stejná místa, a naopak jiné části podlahy vynechávají. To dokazuje, že systém Dyson CleanTrace™ se stane užitečným pomocníkem, který pomůže úklid zefektivnit.

S funkcí Dyson CleanTrace™ máte možnost vidět, kde jste uklízeli a kde ne, což v kombinaci s vestavěnou technologií snímání částic poskytuje důkaz, že podlaha je skutečně čistá

Parťák pro snadný úklid

Skvělého pomocníka při úklidu představuje bezdrátový tyčový vysavač, který lze během jednoho kliknutí přeměnit na ruční zařízení. Ideální je, když navíc disponuje různými typy nástavců, jež dokáží zbavit prachu, nečistot a alergenů různé povrchy, jako jsou koberce a plovoucí podlahy (podlahová hubice), police, klávesnice (prachová hubice), pelíšky domácích mazlíčků (hubice s kónickým kartáčem), úzké štěrbiny (štěrbinová hubice) a další.

Užitečný je také adaptér pro vysávání pod nízkým nábytkem. Podmínkou však je vysoký sací výkon bezdrátového vysavače a dlouhá doba provozu, díky níž nemusíte úklid přerušovat nabíjením. Například vysavač Dyson Gen5detect Absolute má sací výkon 280 AW a dobu provozu až 70 minut. Díky paprsku zeleného světla navíc odhalí 2× lépe neviditelný prach než jeho předchůdce. Zachytí 99,99 % částic o velikosti 0,1 mikrometru.