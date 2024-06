Připravte si domácí zmrzlinu, která bude obsahovat jen takové ingredience, jaké chcete. Budete mít kontrolu nad množstvím cukru i tuku a zvládnete to i bez zmrzlinovače.

Příprava domácí zmrzliny není vůbec složitá a má jednu obrovskou výhodu – přidáte do ní pouze to, co opravdu chcete jíst. Chytrým kombinováním ingrediencí si snadno nachystáte osvěžující dezert nebo sladkou svačinu, kterou si můžete dopřát i při hubnutí a s klidným svědomím ji dopřát i dětem.

Nejčastěji se domácí zmrzlina připravuje na bázi smetany nebo ovoce, velmi oblíbené jsou i varianty s jogurtem či tvarohem, díky nimž se zvýší obsah bílkovin a zároveň klesne glykemický index. Zmrzlina pak lépe zasytí a nevyvolá chuť na další sladkosti.

close info Elza Brook / Shutterstock zoom_in Jahodová dřeň

Jednoduchá ovocná dřeň

Prázdninová klasika našeho dětství je ovocná dřeň, kterou lze připravit ze všech druhů měkkého ovoce – skvělá je jahodová, meruňková, broskvová, třešňová, borůvková nebo třeba rybízová. Na výrobu budete potřebovat pouze mixér nebo pasírovač, trochu cukru či medu na dochucení a vhodnou nádobu.

Ovocné pyré stačí nalít do misky, plastové krabičky nebo menších kelímků a uložit do mrazničky alespoň na 2 hodiny – záleží na množství a velikosti nádoby. Před podáváním nechte dřeň 10 minut povolit.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Melounový sorbet

Svěží sorbet

Příprava sorbetu je podobná ovocná dřeni, ale v několika detailech se liší. Tím prvním je příprava cukrového rozvaru v poměru 1 díl vody na jeden díl cukru. Díky tomu má sorbet jemnější konzistenci a všechny složky se dobře propojí. Kromě toho lze do ovocného pyré přidat i čerstvé bylinky, oblíbený likér, destilát nebo šumivé víno.

Důležité je během mražení směs pravidelně míchat (cca každých 15-20 minut) – díky tomu se z pyré nestane celistvá mražená hmota a výsledný sorbet bude lehký a nadýchaný.

close info Diana Taliun / Shutterstock zoom_in Domácí zmrzlinu zvládnete připravit i bez speciálního přístroje

Tvarohová zmrzlina

Zmrzlina z tvarohu může posloužit i jako zdravá svačina, zejména pokud k doslazení použijete jen ovoce nebo menší množství cukru. Společně s tvarohem můžete rozmixovat jahody, maliny, borůvky, banán nebo jiné oblíbené ovoce. Pro zjemnění lze do směsi přidat i trochu bílého jogurtu nebo smetany – bohatě postačí i 12% varianta.

Hotovou směs nalijte do nádoby a stejně jako v případě sorbetu ji během mražení několikrát promíchejte. Počítejte s tím, že bude potřebovat v mrazničce pobýt delší dobu, než je tomu u čistě ovocných zmrzlin. Připravená k podávání bude zhruba za 5 hodin.

close info Arina P Habich / Shutterstock zoom_in Tvořítka na nanuky jsou skvělým pomocníkem při výrobě domácí zmrzliny

Domácí nanuky

Tvořítka na domácí nanuky běžně seženete ve větších supermarketech, obchodech s domácími potřebami i na internetu. Nejsou drahé a pomůžou vám vyčarovat skvělý mražený dezert, který budou milovat děti i dospělí. Formičky můžete naplnit ovocným pyré, směsí jogurtu a ovoce, ochuceným tvarohem nebo třeba jednoduchou domácí limonádou s citronem, limetkou a mátou.

close info Andriy Blokhin / Shutterstock zoom_in Skvělou zmrzlinu připravíte i z mražených banánů - stačí jen výkonný mixér

Trik s mraženým banánem

Pokud máte doma kvalitní výkonný mixér, který si poradí i s mraženými potravinami, určitě vyzkoušejte tento geniální trik. Jeho kouzlo spočívá v tom, že místo hotové směsi necháte zmrznout pouze banány – v celku nebo nakrájené. Ty pak vložíte do mixéru, dochutíte kakaem, oříšky, kokosem, vanilkovou esencí, jahodami nebo jiným ovocem a rozmixujete. Výsledkem je výborná krémová zmrzlina, kterou můžete ihned podávat.