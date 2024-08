Náhlý déšť může kdykoliv překazit venkovní posezení s přáteli nebo grilování. Díky chytré pergole se ale nemusíte obávat nevydařené akce. Během chvilky lze terasu zastřešit, abyste unikli lijáku nebo se schovali před prudkými slunečními paprsky. A na co dalšího dát během grilování pozor?

Češi milují grilování – a s prvními slunečními paprsky se začíná zahradami linout libá vůně nakládaného masa, klobásek, hamburgerů a hermelínů. Jestliže i vy rádi pořádáte grilovací párty, myslete nejen na dobré recepty, které z vás udělají kulinářského mistra, ale především na bezpečnost celé procedury.

Jestliže máte klasický gril, grilujte vždy pouze venku a umístěte jej na bezvětrné místo, protože létající jiskry by mohly zažehnout oheň. Kdyby začalo opravdu hořet, nikdy nehaste vodou, jelikož tuk by vytvořil vysoké plameny!

Myslete na bezpečnost

Pro jistotu si nachystejte do blízkosti hasicí přístroj, kýbl s pískem nebo deku pro uhašení. Zároveň dávejte pozor, aby se poblíž ohně nenacházely žádné lihoviny či jiné urychlovače hoření, které by mohly nadělat pořádnou paseku. Nikdy nenechávejte gril bez dozoru! Ten, kdo má zvířecí mazlíčky či malé děti, by měl zamezit, aby se dostali do blízkosti grilu nebo jej dokonce převrhli.

Jak GRILOVAT zdravě a bezpečně?

Kam umístit gril?

Přenosný gril by měl stát na pevné podložce, aby se zamezilo jeho převrácení. Jestliže budete grilovat na terase, doporučuje se podložit jej nehořlavou deskou nebo alespoň plachtou, aby se zabránilo znečištění povrchu terasy. Dbejte i na správné oblečení, v blízkosti ohně by mohl plamen zažehnout volné rukávy nebo šňůrky.

Co když začne pršet?

Znepříjemnit dobře naplánovanou akci může nejen hrozba požáru či poranění, ale také náhlá změna počasí. Proto je dobré mít možnost odkryté prostranství rychle schovat před deštěm, anebo před přímými slunečními paprsky.

„Velice atraktivní jsou bioklimatické pergoly s naklápěcími střešními lamelami, které tvoří přirozené propojení interiéru a exteriéru domu a umožňují svým majitelům trávit mnohem více času ve venkovním prostředí,“ říká Erich Stavař, majitel firmy ISOTRA, která vyrábí stínicí techniku, markýzy a pergoly.

Než začnete grilovat...

Než zahájíte grilovací sezónu, zkontrolujte si gril, zda je funkční a zima na něm nenechala stopy v podobě rzi či poškození. Vyčistěte mřížku i celý gril a dobře se zásobte palivem. Nezapomeňte dopředu nachystat také další věci, které budete potřebovat: grilovací náčiní, ale i zásobu papírových utěrek či vlhčených ubrousků.

Oblíbenou variantou jsou pergoly, které poskytují stín a zároveň chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako je déšť či vítr

Tipy při grilování