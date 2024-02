Zapomněli jste zkontrolovat kapsy a s prádlem jste vyprali i papírový kapesník, který se rozmělnil na milion kousků a přilepil se na všechno vyprané oblečení? Nemusí to být zas taková pohroma. Poradíme vám, jak to napravit.

Stalo se vám někdy, že jste otevřeli buben pračky a narazili jste na překvapení v podobě papírového kapesníčku roztrhaného na tisíc kousků? A díky zákonu schválnosti se přilepily na všechno vaše černé oblečení? Pokud se vám tahle pohroma stane příště, nevěšte hlavu. Existuje několik jednoduchých tipů, které vám pomohou celou situaci zachránit. Pouhé opětovné vyprání prádla totiž nemusí vždy zaručit úspěch.

Prádlo znovu vyperte

Všechno znečištěné prádlo oberte od největších kousků z papírového kapesníčku, znovu vyperte a několikrát vymáchejte.

Ještě před tím je ale třeba vyčistit buben pračky a prostor v těsnicích gumách, kde kousky kapesníčku často rády ulpí. Pokud tento krok zanedbáte, nepořádek se bude uvolňovat i do další várky prádla a dvojitá pohroma je na světě. Dobré je také zkontrolovat a případně vyčistit filtr, protože by se mohl nějakým kouskem ucpat a vracet žmolky zpátky do bubnu.

Dalším skvělým pomocníkem, který vám s nepříjemnou událostí pomůže, je sušička na prádlo. Její filtr by měl další množství papírových žmolků pochytat.

Pokud tápete v tom, jaký program na praní prádla zvolit, inspirujte se praktickými tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Izolepa nebo váleček

Poslední krok, který pomůže v boji s otravnými kousíčky kapesníčku, je použití válečku, který se používá pro zachycení chlupů z domácích mazlíčků a dalších nečistot. Zakoupíte ho v každém hobby obchodě. Práce to bude celkem náročná, ale dobrého výsledku byste se měli dočkat. Přejíždějte dle potřeby po jednotlivých kouscích oblečení a odstraňte, co je potřeba.

Pokud zrovna nemáte šikovný váleček po ruce, dobře vám ho také nahradí silnější páska izolepy. Toto řešení však vyžaduje ještě o kousek více trpělivosti.

close info Africa Studio zoom_in Lepicí váleček zakoupíte v každém hobby obchodě

Jak předejít kapesníčkové pohromě?

Vyhnout se zapomenutým kapesníčkům v kapsách se můžete pečlivou kontrolou oblečení před každým praním. Ale co si budeme povídat, koho by to bavilo. Proto doporučujeme kupovat kvalitní čtyřvrstvé kapesníky, které jsou odolné vůči praní a neroztrhají se.