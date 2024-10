Receptů na guláš existují desítky, jedno mají ale společné – cibulový základ. Jak na něj, aby vám výsledné jídlo nepokazil?

Kořeny guláše sahají do maďarské kuchyně, ale u nás se zabydlel natolik, že ho považujeme za klasiku české kuchyně. Najdeme ho na jídelních lístcích restaurací všech kategorií, vaří se k nedělnímu obědu, podává se na svatbách a společenských akcích a má také své speciální festivaly.

Guláš pochází z Maďarska, ale v české kuchyni našel druhý domov

Jeden univerzální recept nenajdete – v každé rodině i restauraci se guláš vaří trošku jinak. V ingrediencích tak můžete a nemusíte najít rajčatový protlak, kmín, bobkový list, nové koření, pivo, víno, chleba, strouhanku, slaninu, špek nebo nastrouhané brambory. Co ale nikdy nechybí je cibulový základ, a právě ten má zásadní podíl na tom, jak bude guláš ve výsledku chutnat.

Žlutá cibule má ze všech druhů nejvýraznější chuť a nevadí jí dlouhá tepelná úprava

Tyhle druhy nebrat

Na přípravu guláše nepoužívejte červenou cibuli, která má jemnou a nasládlou chuť. Skvělá je do salátů, pomazánek nebo do sendvičů, hodí se k přípravě cibulové marmelády, polévek nebo do slaných koláčů, ale pro guláš nemá tu správnou sílu a navíc hrozí, že bude příliš sladký. To samé platí i u bílé cibule, která je ještě jemnější a vařením ztrácí chuť. Na základ proto vždy volte žlutou cibuli, která je chuťově výrazná a zvládne delší tepelnou úpravu.

Cibule dodá guláši chuť a zároveň ho i zahustí

Kolik masa, tolik cibule?

Známá poučka pro přípravu guláše velí použít stejné množství cibule jako masa. Názory na tuto radu se ale různí. Někdo na tento postup nedá dopustit, jinému se neosvědčil, protože byl guláš ve výsledku příliš sladký. Neshodnou se ani profesionálové, každý šéfkuchař preferuje jiný poměr – může to být 1 : 1, 2 : 1 i 3 : 2.

Praktické řešení, kterým nic nezkazíte, je základní pravidlo: „kolik masa, tolik cibule“ použít na objem, nikoliv na váhu. To znamená, že by množství nakrájené cibule mělo vizuálně odpovídat množství nakrájeného masa.

Cibuli nakrájejte nadrobno a na mírném plameni pozvolna smažte do zlatohnědé barvy

Dejte tomu čas

Při přípravě guláše je důležité nespěchat. Aby byla cibule správně osmahnutá, potřebuje dlouhou úpravu na mírnějším plameni – zda na oleji, nebo na sádle, záleží na vás. Počítejte s tím, že to může trvat i více než 30 minut.

Pokud budete cibuli opékat příliš zprudka, spálí se a zhořkne. V takovém případě nemá cenu nic zachraňovat – guláš by tak jako tak získal nepříjemnou pachuť, takže raději začněte s přípravou zase od začátku.

