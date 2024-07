Coleslaw je skvělý salát plný svěžesti a chutí. Ať už máte rádi tradiční varianty, nebo rádi experimentujete s novými ingrediencemi, máme pro vás čtyři skvělé recepty, které si zamilujete.

Coleslaw je populární salát, který se hodí k mnoha pokrmům. Jeho základ tvoří čerstvá zelenina, kterou lze doplnit různými druhy zálivek. V dnešním článku vám představíme hned čtyři varianty tohoto lahodného salátu. Dvě klasické a dvě inovativní. Každá z nich je unikátní a nabízí různé chuťové zážitky. Pojďme se na ně podívat!

Tradiční coleslaw

Jednoduchý a tradiční coleslaw, který se skvěle hodí ke grilovaným pokrmům. Svěží, křupavý a lahodný!

Tradiční coleslaw je oblíbený pro svou jednoduchost a lahodnou chuť. Stačí vám pár základních surovin a výsledek je skvělý.

Suroviny: 1 malá hlávka bílého zelí 2 mrkve 1 cibule 1 šálek majonézy 2 lžíce cukru 2 lžíce jablečného octa sůl, pepř dle chuti



Zelí nakrájejte na jemné proužky. Nejlépe to jde ostrým nožem nebo na struhadle. Mrkev nastrouhejte nahrubo a cibuli nakrájejte nadrobno. V míse smíchejte majonézu s cukrem a jablečným octem, aby vznikla hladká zálivka. Dochutíme solí a pepřem podle potřeby. Do této zálivky postupně vmíchejte nakrájenou zeleninu a dobře promíchejte. Hotový salát dejte do lednice alespoň na hodinu, aby se chutě propojily a salát získal tu správnou konzistenci.

Odlehčený coleslaw s jogurtem

Lehčí varianta klasického coleslawu s jogurtem. Ideální pro ty, kteří hledají svěží a zdravější přílohu

Tato lehčí varianta klasického coleslawu nahrazuje část majonézy jogurtem, což dodá salátu jemnost a lehkost.

Suroviny: 1 malá hlávka bílého zelí 2 mrkve 1 cibule 1/2 šálku majonézy 1/2 šálku bílého jogurtu 2 lžíce citronové šťávy sůl, pepř dle chuti



Zelí nakrájejte na jemné proužky, mrkev nastrouhejte nahrubo a cibuli nakrájejte nadrobno. V jiné míse smíchejte majonézu, jogurt a citronovou šťávu, čímž vznikne krémová zálivka. Dochutíme solí a pepřem dle potřeby. Do této zálivky přidejte nakrájené zelí, mrkev a cibuli a důkladně promíchejte. Salát nechte v lednici minimálně hodinu odpočívat, aby se všechny chutě spojily a coleslaw získal svou typickou svěžest.

Coleslaw s červeným zelím, jablky a petrželkou

Barevný a chutný coleslaw s červeným zelím, sladkými jablky a svěží petrželkou. Zkuste tento inovativní twist na klasiku!

Tato verze coleslawu přidává k tradičním ingrediencím sladká jablka a svěží petrželku, které salátu dodají zajímavou chuť a texturu.

1 malá hlávka červeného zelí

2 mrkve

2 sladká jablka

1/4 šálku nasekané čerstvé petrželky

1/2 šálku majonézy

1/2 šálku bílého jogurtu

2 lžíce jablečného octa

2 lžíce medu

sůl, pepř dle chuti

Červené zelí nakrájejte na jemné proužky a dejte do velké mísy. Mrkev a jablka nastrouhejte nahrubo a přidejte k zelí. V jiné míse si připravte zálivku smícháním majonézy, jogurtu, jablečného octa a medu. Osolte a opepřete dle chuti. Zálivku vlijte do mísy se zelím a dobře promíchejte. Nakonec přidejte nasekanou čerstvou petrželku a opět promíchejte. Nechte salát alespoň hodinu odležet v lednici, aby se všechny chutě spojily a coleslaw byl dokonale svěží a chutný.

Coleslaw s chilli a limetkou

Pikantní a osvěžující coleslaw s chilli a limetkou. Perfektní volba pro milovníky výrazných a pálivých chutí

Pro milovníky pikantních chutí je tu coleslaw s chilli a limetkou. Tento salát je osvěžující, lehce pálivý a plný výrazných chutí.

Suroviny: 1 malá hlávka bílého zelí 2 mrkve 1 červená paprika 1 cibule 1 chilli paprička 1/2 šálku majonézy 1/2 šálku bílého jogurtu šťáva ze 2 limetek kůra z 1 limetky sůl, pepř dle chuti



Zelí nakrájejte na tenké proužky a vložte do velké mísy. Mrkev nastrouhejte nahrubo, papriku nakrájejte na tenké proužky a cibuli s chilli papričkou nakrájejte nadrobno. V samostatné míse smíchejte majonézu s jogurtem, přidejte šťávu a kůru z limetek, sůl a pepř. Tuto zálivku poté vmíchejte do nakrájené zeleniny. Dobře promíchejte, aby se všechny ingredience rovnoměrně spojily. Nechte salát alespoň hodinu odležet v lednici, aby se chutě propojily a coleslaw získal svou osvěžující a pikantní chuť.

Vyzkoušejte je všechny a najděte si svého favorita. Nezapomeňte, že saláty jako coleslaw jsou nejen chutné, ale také výživné a plné vitaminů. Připravte si je doma a překvapte svou rodinu a přátele lahodnými a inovativními variantami tohoto oblíbeného salátu. Dobrou chuť!

