Prázdninové počasí vyláká ven kromě lidí také bodavý hmyz. Vosy jsou navíc kvůli horkému počasí a nedostatku tekutin agresivní, proto je potřeba vědět, co dělat, pokud vás vosa, včela nebo sršeň bodnou.

Někdo bodnutí hmyzem ani necítí, jiní reagují bolestí a otokem. U alergiků může jít dokonce o život. Při bodnutí včelou, vosou či dokonce sršněm se nám dostane do těla malá dávka jedu. Záleží pak na imunitním systému, jak se s náloží jedu vypořádá.

Jaké jsou příznaky bodnutí hmyzem?

Po včelím bodnutí zůstává v kůži zabodnuté žihadlo spolu s jedovým váčkem, po píchnutí vosou či sršněm žihadlo zpravidla nenajdete. Pokud se setkáte s čmelákem, kromě bodnutí vás může překvapit i kousnutí od hmyzu. Místo bodnutí je svědivé až bolestivé, červené, nateklé a na dotek teplé. Při silnější alergické reakci může následovat nevolnost, ztížené dýchání a dezorientace.

Jak na otok po štípnutí vosou?

Po bodnutí včelou je potřeba nejdříve vytáhnout žihadlo, po vosím bodnutí začněte co nejdříve s chlazením postiženého místa. Na otok po bodnutí vosou můžete použít led, zmrzlinu - zkrátka to, co máte zrovna po ruce. Na větší plochy, jako je oteklá noha po štípnutí, použijte chladivé polštářky. Další možnost, jak zmírnit otok po vosím bodnutí, je použití lokálního gelu s antihistaminikem, jako je například Fenistil.

Další užitečné rady na bodnutí vosou najdete níže ve videu:

Babské rady

Pokud nemáte po ruce přípravky po bodnutí hmyzem, na otok po bodnutí se tradují i babské rady jako třeba cibule či ocet. Jsou opravdu účinné? Včelí a vosí jed má rozdílné složení, takže co pomáhá po bodnutí od vosy, nemusí být účinné na bodnutí včelou.

Vosí bodnutí : Pomáhají kyselé látky, které se nacházejí v citronu, cibuli či octu.

: Pomáhají kyselé látky, které se nacházejí v citronu, cibuli či octu. Včelí bodnutí: Vyzkoušejte zásadité látky, jako jsou mýdlo a soda bikarbona.