Cuketám se na českých zahradách velmi dobře daří a koncem sezony už se rozdávají sousedům, příbuzným i náhodným kolemjdoucím. Připravte se na bohatou úrodu předem a vytvořte si seznam receptů, díky nimž všechny plody průběžně zužitkujete.

Cukety jsou oblíbené nejen pro svou jemnou chuť a univerzální využití v kuchyni, ale i pro své výživové hodnoty. Plody obsahují až 95 % vody, jsou nízkokalorické a můžete si jich i při dietě dopřát, co hrdlo ráčí. Mimo to jsou také skvělým zdrojem vlákniny, antioxidantů, vitaminu C a vitaminu A, který je důležitý pro udržení zdravé pokožky, zraku a imunity. Draslík, obsažený v cuketách, pomáhá regulovat krevní tlak a hraje klíčovou roli pro správnou funkci nervů a svalů.

Pěstujete na zahradě cukety? close info vaivirga / Shutterstock Pěstujete cukety? Ano, máme vždy velkou úrodu • 0 % success_fill Ano, máme vždy velkou úrodu Ano, ale jen v menším množství • 0 % success_fill Ano, ale jen v menším množství Ne, ale dostáváme od rodiny a známých • 0 % success_fill Ne, ale dostáváme od rodiny a známých Ne, kupuju je v obchodě nebo na trhu • 100 % success_fill Ne, kupuju je v obchodě nebo na trhu Hlasovalo: 1

Cukety mohou dosahovat délky až 40 cm, ale pro kulinářské účely se sklízí spíše menší plody, které mají menší množství semen a jemnější dužinu. Pokud patříte mezi úspěšné pěstitele, bude se vám hodit následující výběr receptů, v nichž cukety zužitkujete pokaždé jinak:

Cuketová polévka

Krémová cuketová polévka je rychlá, snadná a její chuť můžete snadno obměňovat použitím různých druhů bylinek, koření nebo sýra.

Cuketové rizoto

Cuketové rizoto má díky kulatozrnné rýži krémovou konzistenci a můžete ho podávat jako hlavní chod i přílohu k rybám a drůbežímu masu.

Spirálový koláč

Tento elegantní koláč je doslova uměleckým dílem na talíři. Skládá se z tenkých plátků zeleniny, které jsou uspořádané do tvaru spirály. Skvěle poslouží jako lehká letní večeře i pohoštění na piknik nebo zahradní grilování.

Cuketové špagety

Špagety z cukety jsou moderní alternativou klasických těstovin, která je velmi oblíbená u příznivců nízkosacharidového stravování. Jemně nakrájené proužky cukety se skvěle hodí k lehkým omáčkám, pestu nebo čerstvým rajčatům s bazalkou, sluší jim i mořské plody, slanina nebo opečené kuřecí maso.

Cuketové květy

Cuketové květy jsou populární v italské kuchyni, kde platí za delikatesu, a rozhodně stojí za to je ochutnat. Můžete je naplnit sýrem, bylinkami nebo masem, hodí se i do slaných koláčů a výborně chutnají smažené v těstíčku.

Cuketové saláty

Lehké saláty k létu patří a cukety se do nich skvěle hodí. Použít můžete grilované plátky, ale přidat do nich lze i syrovou cuketu. Pokud vám její chuť příliš neimponuje, nechte ji hodinu marinovat ve směsi olivového oleje a koření.

Pečená zelenina se sýrem halloumi

Pečená zeleninová směs je symfonií barev a chutí, která vám zabere jen pár minut. Zeleninu stačí nakrájet, pokapat olivovým olejem a upéct. Na posledních pár minut přidejte do pekáčku sýr halloumi a máte skvělou letní večeři.

Zeleninový kugel

Tento jednoduchý koláč pochází z židovské kuchyně a společně s cuketou do něj můžete zužitkovat i mnoho dalších druhů zeleniny. Nakrájené nebo nastrouhané plody stačí zalít vajíčky a o zbytek se postará trouba.

Nakládané cukety

I když budete mít na konci sezony dojem, že do dalšího léta nechcete cukety ani vidět, v zimě přijdou zásoby vhod jako příloha, náplň do sendvičů nebo doplněk k obloženým mísám. Naložit je můžete do sladkokyselého nálevu, oleje nebo si do skleniček zavařit pikantní směs na topinky.

Cuketový chlebíček se skořicí

Neutrální chuť cukety lze kombinovat i se sladkými ingrediencemi – nejčastěji se přidává do bábovek, sladkých chlebíčků, brownies nebo do litého perníku. Moučníky jsou díky ní vláčné a také bohatší na vlákninu.