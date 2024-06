Cestování s dětmi je někdy velmi náročná disciplína. Nepodceňte přípravu a na netrpělivé členy posádky se předem dobře vybavte.

Jsou děti, které delší jízdy autem zvládají s klidem a během cesty o nich skoro nevíte. A pak jsou ty ostatní, které se už po nastartování auta ptají: „Kdy už tam budem?“ Pokud nechcete dorazit do cílové destinace úplně vyčerpaní a s nervy na pochodu, zaměřte se na důkladnou přípravu, která vám společný pobyt v autě ulehčí.

close info Halfpoint / Shutterstock zoom_in Cestování autem patří mezi ty náročnější části rodinné dovolené a je potřeba se na to připravit

Jídlo a pití

Dostatečné zásoby jídla a pití jsou první důležitý bod. Nespoléhejte jen na klasickou svačinu v podobě obloženého chleba nebo ovocných kapsiček a zabalte i dostatek menšího občerstvení, které můžete během cesty dětem podávat. Ideální je ovoce a zelenina nakrájená na menší kousky – můžete ji rozdělit do menších krabiček či sáčků, aby se dítě mohlo snadno obsloužit samo.

Hodit se budou i různé druhy dětských křupek s příchutí, lyofilizované ovoce a dětské ovocné tyčinky. Jako tajnou zbraň pro krajní nouzi si připravte nějakou oblíbenou sladkost – pro děti i pro sebe.

close info OlgaBombologna / Shutterstock zoom_in Připravte na cestu dostatek jídla a pití pro děti i pro sebe

Hrací stolek

V nabídce internetových obchodů najdete pestrý výběr hracích stolků určených do auta, které může mít dítě na klíně a během jízdy si kreslit, prohlížet knížku, rozložit hračky i pohodlně jíst. Cestovní stolky jsou vybavené kapsami na pastelky, pití, svačinu i menší hračky a dají se snadno složit a přenášet.

Hry do auta

Kdo si hraje, nezlobí, a investice do různých druhů her vhodných do auta se určitě vyplatí. Myslete na to, aby byla hra přizpůsobená na cestování a neobsahovala příliš mnoho volných dílků, které budou dítěti neustále padat pod sedačku. Skvělé jsou například kreslicí podložky s držáky na fixy, magnetické skládačky, kuličková bludiště nebo cestovní verze stolních her v magnetické úpravě. Zábavu obstará i bingo do auta, v němž děti označují věci, zvířata a budovy, které cestou vidí z okýnka.

close info Ann in the uk / Shutterstock zoom_in Dlouhou chvíli ukrátí hry, kreslicí tabulky, nebo různé hlavolamy, dobrým pomocníkem je cestovní stolek do auta

Interaktivní knížky

Pokud mají vaše děti rády edici knížek s elektronickou tužkou, můžete jim pořídit variantu určenou právě do auta, případně koupit jakoukoliv jinou, novou a neokoukanou, kterou budou během cesty objevovat.

close info Halfpoint / Shutterstock zoom_in Dětská sluchátka vám zajistí chvíli klidu a děti se nebudou navzájem rušit

Tablet a mobil

Řešení v podobě tabletu nebo telefonu vzbuzuje mezi rodiči i odborníky časté diskuze. Je jasné, že děti by neměly trávit před obrazovkami příliš mnoho času, ale v případě dlouhých cest je puštění oblíbené pohádky spásou a zárukou klidnější jízdy. Přístroje nezapomeňte před cestou nabít, případně se vybavit i powerbankou.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ideální je plánovat cestu tak, aby děti alespoň část prospaly

Písničky a audioknihy

Před cestou si vytvořte playlist oblíbených dětských písniček, které znuděné a netrpělivé děti rozveselí a můžete si je zpívat společně. Hodit se mohou i audioknihy s oblíbenými pohádkami a příběhy pro děti.

Sluchátka

Pokud vás představa dětské diskotéky v autě příliš neláká nebo mají vaše děti odlišné preference, zvažte pořízení dětských sluchátek přes hlavu s měkkým polstrováním kolem uší. Základní modely připojené drátem se dají pořídit od 200 Kč výše, bezdrátová sluchátka stojí okolo 500 Kč.