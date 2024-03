S příchodem jara se každoročně roztrhne pytel nabídek na nejrůznější očistné kúry, které slibují až zázračné účinky. Nutriční terapeutka Andrea Mokrejšová mimo jiné vysvětluje, jak detoxikace v těle funguje, proč jsou oblíbené zelené superpotraviny a zda se máme bát překyselení organismu.

Začíná to už po Vánocích a pokračuje až do takzvané plavkové sezony. S blížícím se jarem ale zakopáváme o slovo detox nejčastěji. Očistné programy slibují rychlý úbytek kil, vyplavení toxinů, regeneraci zanesených orgánů, přísun energie a čistou mysl. Na první pohled vypadají lákavě a není těžké jim podlehnout – kdo by se nechtěl během pár dní zbavit všech skutečných i potenciálních potíží? Náš organismus ale ve skutečnosti funguje jinak.

„Detoxikační kúry patří do světa výživových šarlatánů. Detoxikace je proces, který naše tělo vykonává neustále a samo. Nejdůležitějšími hráči jsou v tom naše játra, ledviny, ale stejně tak lymfatický systém, trávicí systém, kůže a plíce,“ vysvětluje nutriční terapeutka Mgr. Andrea Mokrejšová a upozorňuje, že žádné přípravky, čaje a jiné „detoxikační“ kúry tomu nepomohou: „Většina z nich je založena na diuretických a projímavých účincích, což není vhodné využívat.“

close info natalia bulatova / Shutterstock zoom_in Kúry rozhodně nejsou vhodné pro tzv. ohrožené skupiny, jako jsou senioři, děti nebo těhotné a kojící ženy

Zelené superpotraviny – ječmen a chlorella

V posledních letech si získaly velkou popularitu tzv. zelené superpotraviny – především zelený ječmen a sladkovodní řasa chlorella. Oba tyto doplňky obsahují spektrum zdraví prospěšných látek, současně ale stojí poměrně dost peněz. Vyplatí se do nich investovat?

„Zelený ječmen a chlorella mohou mít nějaké zdravotní benefity, studie naznačují pozitivní efekt na krevní cholesterol, kardiovaskulární zdraví či vliv na imunitní systém. Nicméně tyto studie mají své limity – velmi často probíhají pouze v laboratořích nebo na malém vzorku lidí,“ popisuje nutriční terapeutka. Stejně prospěšné budou pro naše tělo i běžně dostupné a levnější potraviny – například brokolice, bobulovité ovoce, ořechy, semínka, rajčata, luštěniny, ryby, vejce a řada dalších.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Nápoj ze zeleného ječmene může být zdrojem vitaminů a minerálů, ale zázrak od něj nečekejte

Místo jídla pouze šťávy

Jednou z rozšířených metod tzv. očistných kúr je popíjení ovocných, zeleninových nebo bylinkových nápojů, které po dobu několika dní zcela nahrazují pevnou stravu. Jejich propagátoři například tvrdí, že tělo si potřebuje odpočinout od trávení a soustředit se na vyplavování toxických látek a usazenin ve střevech.

„Naše tělo je uzpůsobené k trávení pevné stravy a tekutá strava není nic, co by bylo pro běžného člověka nějak prospěšné. Nevidím v tom jakékoliv benefity. Pitný režim je samozřejmě důležitý, jen to prostě není náhrada jídla,“ říká Andrea Mokrejšová a vysvětluje i to, proč mnoho lidí cítí během hladovek velký přísun energie: „Při krátkodobém hladovění se někdy opravdu může zdát, že má člověk více sil a je aktivnější. Je to tím, že se mobilizuje energie, aby byla zvýšená pozornost pro vyhledávání potravy. Nicméně je to kompenzační mechanismus, který je pouze krátkodobý.“

close info Andrea Mokrejšová / Andrea Mokrejšová zoom_in „Naše tělo je uzpůsobené k trávení pevné stravy a tekutá strava není nic, co by bylo pro běžného člověka nějak prospěšné. Nevidím v tom jakékoliv benefity,“ říká Andrea Mokrejšová

Může být detox nebezpečný?

Do „očistných“ kúr by se neměli pouštět lidé, kteří trápí nějaké zdravotní potíže. Paradoxně řada přípravků slibuje jejich vyřešení, ve skutečnosti se ale může stav i zhoršit. „Kúry rozhodně nejsou vhodné pro tzv. ohrožené skupiny, jako jsou senioři, děti nebo těhotné a kojící ženy. Pokud jste jinak zdraví, pár dní na takové kúře vám sice neprospěje, ale zároveň by vám neměla úplně vážně ublížit – pokud tedy nepopíjíte čaje s nějakými bylinami, které mají silné účinky,“ vysvětluje nutriční terapeutka.

Během „očisty“ můžete však pociťovat bolení hlavy, slabosti, větší chutě na sladké a vysokokalorické jídlo, nebo potřebu se později dojíst. „Záleží také na typu kúry, například šťávové detoxy provází zvýšený příjem jednoduchého cukru, nízký příjem vlákniny a bílkovin nebo oslabení imunitních funkcí. Mimo to podporují nezdravý vztah k jídlu,“ dodává Andrea Mokrejšová.

close info SvetlanaVV / Shutterstock zoom_in Očistné kúry a různé doplňky stravy slibující detoxikaci organismu vás můžou přijít na spoustu peněz

Překyselení organismu se nebojte

Možná jste si již setkali s termínem "překyselený organismus" a návody, jak tento problém detoxikací vyřešit. Ve skutečnosti jde ale o mýtus a zkreslenou interpretaci. Metabolická či respirační acidóza je skutečný jev – jedná se o zdravotně velmi závažný stav, který je potřeba rychle řešit u lékaře. Nastává ve výjimečných případech následkem vážné nemoci, například při dekompenzovaném diabetu.

close info JAZ STUDIO / Shutterstock zoom_in Detoxikace je proces, který naše tělo vykonává neustále a samo. Žádné přípravky, čaje a jiné „očistné“ kúry tomu nepomohou

„Nicméně to není něco, co by vás mělo příliš děsit, pokud jste jinak zdraví jedinci, protože pro udržování pH krve našeho těla máme systémy tzv. acidobazické rovnováhy. Naší stravou nejsme toto pH schopni změnit. Pokud jste slyšeli o testech pH z moči, tak to absolutně neodpovídá pH našeho vnitřního prostředí. Nemusíte tak brát tyto výsledky vůbec fatálně, protože se nic neděje," vysvětluje Andrea Mokrejšová.

Zázrak se nekoná

Spoléhat se na to, že detoxikační kúra bude mít zásadní efekt na zdraví či hubnutí, vás může stát hodně peněz a také zbytečný diskomfort v podobě slabosti, bolestí hlavy nebo trávicích obtíží. „Nevidím jediný důvod, proč se do něčeho takového pouštět. Asi je v naší povaze hledat zkratky, jenže ve výživě to takhle nefunguje. Nicméně bych řekla, že jíst zdravě není vůbec tak složité, jak si lidé často myslí – třeba i kvůli velkému množství informací, které se na nás ze všech stran valí,“ podotýká Andrea Mokrejšová a přidává radu na závěr:

„Jediné, co mi dává smysl, je se zamyslet nad svým stravováním. Snažit se ho optimalizovat tak, aby byl váš jídelníček pestrý a vyvážený, bylo v něm dostatek zeleniny, ovoce, vlákniny, komplexních sacharidů, bílkovin a dobře zvolené zdroje tuků. Tak svému zdraví prospějeme nejlépe a dlouhodobě.

close info Andrea Mokrejšová / Andrea Mokrejšová zoom_in „Asi je v naší povaze hledat zkratky, jenže ve výživě to takhle nefunguje,“ upozorňuje Andrea Mokrejšová

Jak poznat odborníka?

Pokud máte zdravotní potíže spojené s výživou a metabolismem, svěřte se vždy do rukou nutričních terapeutů , kteří mají pro tuto problematiku adekvátní vzdělání na vyšší odborné nebo vysoké škole.

, kteří mají pro tuto problematiku adekvátní vzdělání na vyšší odborné nebo vysoké škole. Myslete na to, že výživovým poradcem se může dle zákona stát každý, kdo si na tuto činnost opatří živnostenský list, není vázán žádnou povinností se v tomto oboru vzdělat, smí pracovat pouze se zdravými osobami a nenese zodpovědnost za případné škody na jejich zdraví.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, www.vyzivaspol.cz