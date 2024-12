Chcete průběžně podporovat svou paměť? Mít radost ze života? Šetřit drahocenné minuty? A zařadit do svých každodenních úkolů také čas pro sebe? S tím vším vám pomůže (ne)obyčejný papírový diář. Pokud ho ještě nemáte, přečtěte si naše rady a podívejte se na naše tipy na diáře do fotogalerie.

Rozhodnutí, zda dáte přednost digitálnímu, nebo papírovému diáři, je jen na vás. Každý způsob plánování vašeho času má své pro a proti. Jaké výhody nabízí klasický papírový diář?

Také diář si můžete hezky ozdobit, nabízíme vám jednoduchou techniku kreslení s pomocí ruličky od toaleťáku:

Zdroj: Youtube

1. Ušetříte čas

Samotné plánování pracovních úkolů, rodinných povinností i životních radostí šetří při jejich následném provedení čas. Už proto, že se musíte zamyslet, zda vše stihnete skloubit dohromady a na jeden den si nedáváte třeba 3 schůzky ve stejný čas.

2. Podpoříte mozek

Když si úkol/radost/povinnost zapíšete rukou do diáře, snáze si je později vybavíte. Podporujete tím svou paměť. Navíc psaní rukou dokáže přispět k propojení obou mozkových hemisfér, což vede k většímu pocitu klidu a spokojenosti. A i ke schopnosti naučit se lépe pracovat s fakty a umět je zasadit do kontextu.

3. Budete úspěšnější

I vědci dokazují, že když si svoje úkoly zapíšete, budete při jejich plnění úspěšnější dokonce o více než 40 procent, než když je budete jen nosit v hlavě. Což se týká jak práce, tak soukromí. Zapisování mimo jiné podpoří motivaci a pocit odpovědnosti, zlepší vaše soustředění.

4. Přestanete si stavět vzdušné zámky

Někteří odborníci radí dát si na 1 den 3 zásadní úkoly, ale pro někoho i tohle bude moc. Pokud je to váš případ, začněte s 1 top úkolem na den a k němu přidejte ty méně podstatné. Tím vznikne prostor i pro řešení neočekávaných situací. Nejtěžší úkol se snažte vyřešit ráno (skřivani), případně dopoledne (sovy), tedy v době, kdy máte nejvíce energie. Tím si zlepšíte celý den.

5. Lépe si stanovíte priority

Dokud si jen říkáte, co vše byste mohli zítra, během týdne nebo příští měsíc udělat, nic zvláštního se nestane. Ale až si to "hodíte na papír", zjistíte, co je skutečně reálné stihnout. Psaní povinností a radostí do diáře vás naučí lépe si seřadit, co je nezbytně nutné udělat a co počká na další den (týden, měsíc...).

6. Odměníte se

Papírový diář nabízí po splnění úkolu jeho odškrtnutí, přidání kresbičky, grafického znaku, použití barevných propisek atd. Už tímto úkonem se zvýrazní radostný pocit z hotové práce, než kdybyste v digi prostředí neudělali nic.

7. Začnete si vážit sami sebe

Velkým nešvarem mnoha z nás je zapisovat si zejména povinnosti a odkládat čas pro sebe. Ten je stejně důležitý, takže si do diáře poznačte, kdy máte sraz s kamarádkou, jdete na cvičení, na výstavu či jen do lesa. A červeně si podtrhněte hodiny, které chcete trávit se svými partnery nebo někým jiným, kdo je pro váš život hodně důležitý. I diář může zachránit váš rodinný a osobní život.