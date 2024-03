Ponořte se do světa vaření brokolice, kde se věda snoubí s uměním a kde jednoduchost surovin vedle správné techniky rozhoduje o dokonalém výsledku. Naučte se, jak připravit brokolici tak, aby byla plná chuti, krásně zelená a přesně tak akorát křupavá.

Brokolice se sice může zdát jako jednoduchá příloha, ale skrývá v sobě mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. S trochou znalostí a pravými kuchařskými triky ji proměníte v hlavní hvězdu vašeho jídelníčku. Nebojte se experimentovat a pusťte se do vaření s námi!

Tipy podle Jamieho Olivera

Příprava brokolice začíná několika jednoduchými ingrediencemi: mořskou solí, čerstvě mletým černým pepřem, jednou velkou hlávkou brokolice a malým kouskem nesoleného másla. Klíčem k úspěchu je správná příprava a technika vaření.

Nejprve naplňte hrnec vodou, přidejte špetku soli a přiveďte k varu. Mezitím si na prkénku připravte brokolici - oddělte květy a nakrájejte je na růžičky o velikosti sousta. Stonek očistěte a nakrájejte na tenké plátky. Jakmile voda vře, pomocí naběračky opatrně vložte brokolici do vody. Vařte 3 až 4 minuty, nebo dokud nebude brokolice měkká, ale stále křupavá. Že je připravená, ověříte vpíchnutím špičky nože.

Po uvaření brokolici sceďte a nechte minutu odpařovat vodu v cedníku. Pak ji vraťte zpět do hrnce, dochuťte špetkou soli a pepře, přidejte máslo a vše důkladně promíchejte. Nyní je vaše brokolice připravena k podávání.

Karamelizovaná brokolice s česnekem

Naše další kulinářská pochoutka, kterou si představíme, je dílem šéfkuchaře Davida Gingrasse. Pomalé karamelizování brokolice vyzdvihuje její sladkost a dokonale ji doplňuje špetka červeného pepře. Výsledkem je brokolice, která je nejen chutná a šťavnatá, ale také skvělým doplňkem k jakémukoli hlavnímu jídlu. Jak na ni?

3 lžíce extra panenského olivového oleje

2 hlávky brokolice, oloupané stonky a hlavy rozpůlené podélně

1/2 šálku vody

3 stroužky česneku, tenké plátky

Špetka drceného červeného pepře

2 lžíce čerstvé citronové šťávy

Sůl

Čerstvě mletý černý pepř

Na velké hluboké pánvi zahřejte 2 lžíce olivového oleje. Rozřízněte každou růžičku brokolice napůl a vložte ji rovnou stranou dolů do pánve, zakryjte pokličkou a duste na mírném ohni, dokud spodní strana nezhnědne, což trvá přibližně 8 minut. Přidejte vodu, znovu zakryjte a vařte, dokud brokolice není jen měkká a voda se nevypaří, přibližně 7 minut.

Přidejte zbylou lžíci olivového oleje spolu s česnekem a drceným červeným pepřem; vařte odkryté, dokud česnek nezezlátne, asi 3 minuty. Zakápněte citronovou šťávou, brokolici osolte, opepřete a podávejte.

Těstoviny s cizrnou v citronovo-parmezánové omáčce

Další šéfkuchař, tentokrát Marc Meyer, ve své první knize "Brunch" přináší vynikající recepty z jeho první restaurace v Manhattanu, Five Points. Tento rychlý a zdravý recept na těstoviny s cizrnou v pikantní citronovo-parmezánové omáčce je příkladem jeho nenáročného, na surovinách založeného stylu. Recept nabízí skvělý způsob, jak si užít těstoviny s lehkou a chutnou omáčkou.

1 plechovka cizrny (540 g), scezené a opláchnuté

1/3 šálku čerstvé citronové šťávy

3/4 šálku extra panenského olivového oleje

Sůl a čerstvě mletý černý pepř

Asi 680 g brokolice, nakrájené na růžičky

Asi 450 g rigatoni

5 velkých stroužků česneku, velmi tenké plátky

1/2 lžičky drceného červeného pepře

1 šálek čerstvě nastrouhaného parmezánu

V mírně velké míse smíchejte cizrnu s citronovou šťávou a 1/2 šálku olivového oleje. Ochuťte solí a pepřem. Ve velkém hrnci s vařící osolenou vodou uvařte brokolici do křupava, asi 4 minuty. Pomocí děrované lžíce přeneste brokolici do cedníku a opláchněte pod studenou vodou, dokud nevychladne. Do vařící vody pak přidejte rigatoni a vařte je, dokud nebudou al dente.

Mezitím na velké, hluboké pánvi zahřejte zbývající 1/4 šálku olivového oleje. Přidejte česnek a drcený červený pepř a vařte na mírném ohni, dokud česnek nezezlátne. Přidejte brokolici a společně smažte, asi 5 minut. Přidejte směs cizrny a vařte, dokud není prohřátá, asi 1 minutu.

Rigatoni sceďte, přičemž si odložte 1/4 šálku vařící vody. Těstoviny smíchejte s brokolicí, cizrnou a odloženou vodou z těstovin. Ochuťte solí a pepřem. Vařte na mírném ohni, míchejte, dokud nebudou těstoviny pokryty omáčkou. Odstraňte z ohně a vmíchejte 1/2 šálku parmezánu. Těstoviny přeneste do mísy, posypte zbylým parmezánem a podávejte.

Zdroj: https://www.jamieoliver.com, https://www.foodandwine.com, https://www.foodandwine.com