Běžné čisticí prostředky obsahují vedle čisticích látek i látky toxické, čímž mohou ohrozit zdraví členů domácnosti i domácích mazlíčků. Na trhu je tak čím dál více nahrazují ekologické čisticí prostředky. Vyrobit si je ale můžete i doma. Podívejte se na návod.

Mnoho chemikálií, které často najdeme ve většině běžných čisticích prostředků, mohou způsobovat různé zdravotní komplikace, a to třeba bolesti hlavy, vyrážky nebo alergie. O některých se dokonce tvrdí, že mohou zvyšovat riziko rakoviny.

Ale nezoufejte! Existuje i dostatek bezpečných možností, jak se postarat o to, aby váš domov zel čistotou. A je skoro až neuvěřitelně jednoduché si čisticí prostředky šetrné k přírodě i našemu zdraví vyrobit doma!

1. Šetrný pískový čistič

1 hrnek jedlé sody

1 hrnek prací sody

20 kapek esenciálního oleje

Všechny ingredience smíchejte, přemístěte do vzduchotěsné nádoby a při úklidu podle potřeby použijte.

2. Přírodní prostředek na nádobí

1 hrnek kastilského mýdla

1 hrnek vody

15 kapek esenciálního oleje

Mýdlo, vodu a esenciální olej nalijte do vhodné lahvičky nebo nádobky a dejte se do umývání.

3. Domácí čistič skla

1 hrnek vody

2 lžíce octa

15 kapek esenciálního oleje

Všechno nalijte do lahvičky s rozstřikovačem a před použitím dobře protřepejte.

4. Domácí tablety do myčky

1 hrnek jedlé sody

1 hrnek prací sody

1 hrnek soli

1 hrnek kyseliny citronové

1 hrnek vody

1 hrnek vinného octa (při každém mytí)

Silikonová forma (na led, čokoládu) nebo silikonové formičky na muffiny

Ve velké míse dobře promíchejte jedlou sodu, prací sodu, sůl a kyselinu citronovou. Do suchých ingrediencí přilijte hrnek vody. Před promícháním počkejte, než se ve směsi přestanou tvořit bublinky – to bude trvat asi minutku.

Směsí naplňte formu a každý dílek důkladně upěchujte. Takhle nechte alespoň přes noc odpočívat. Po vyklepnutí z formiček tablety přemístěte do vzduchotěsné sklenice nebo krabičky, aby nezvlhly. Před každým spuštěním myčky nalijte do otvoru pro leštidlo asi půl hrnku octa, zamezí skvrnám na nádobí.

5. Domácí šumivky do záchodu

2 hrnky jedlé sody

2/3 hrnku kyseliny citronové

Oblíbené esenciální oleje

Rozprašovač s vodou nebo vanilkovým extraktem, pokud chcete záchod pořádně vyvonět

Silikonové formičky

Ve skleněné míse smíchejte jedlou sodu a kyselinu citronovou. Suché ingredience postupně vlhčete rozstřikovačem. Budou vám stačit jedno nebo dvě zmáčknutí pumpičky, směs by měla být skoro suchá. Míchejte. Přidejte esenciální oleje a znovu promíchejte. Směs napěchujte do formiček a nechte minimálně přes noc uschnout. Až uschnou, přemístěte je do vzduchotěsné nádoby a použijte, až bude potřeba.