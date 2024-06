Osvěžte se v horkých letních dnech vlastnoručně vyrobenými nanuky. Jejich příprava bude bavit vás i děti a navíc budete mít kontrolu nad použitými ingrediencemi i množstvím cukru.

Domácí nanuky mají oproti kupovaným hned několik výhod. V první řadě je to kontrola nad použitými ingrediencemi – přesně víte, co do nich dáváte, takže se vyhnete zbytečným konzervantům a umělým barvivům, regulovat můžete i množství cukru a kvalitu polevy. Připravit si je můžete přesně podle svých preferencí a se surovinami i příchutěmi různě experimentovat. Jejich výrobu můžete svěřit i dětem – tahle práce je zaručeně bude bavit.

Příprava domácích nanuků je opravdu snadná. Podívejte se na video a určitě je během prázdnin vyzkoušejte.

Co budete potřebovat?

Základní pomůckou jsou formičky na nanuky, které běžně seženete na internetu i v obchodech s domácími potřebami. Vybírat můžete mezi plastovými i silikonovými variantami, pestrá je i nabídka různých tvarů. Zvolit můžete klasiku, nebo si vybrat tvořítko ve tvaru jahody, kaktusu, donutu, pastelky, preclíku, rakety, ananasu a mnoha dalších. V sadě nejčastěji najdete 4-6 kusů, cena začíná zhruba na 100 Kč. Pokud se vám nechce formičky pořizovat, vystačíte si i s kelímky od jogurtu a dřevěnými dřívky.

Ovoce, čokoláda, tvaroh i alkohol

Nanuky můžete připravit ze všech druhů ovoce, stačí ho rozmixovat, ochutit sirupem nebo cukrem, přidat můžete i bylinky – například mátu, levanduli nebo meduňku. Přidat můžete i smetanu, jogurt nebo tvaroh, vyhrát si můžete i s barvami a udělat nanuky z několika různobarevných vrstev.

Zmražené nanuky lze obalit v rozpuštěné čokoládě a posypat sekanými oříšky, kokosem, granolou nebo lyofilizovaným ovocem. Krásné na pohled jsou průhledné nanuky s kousky ovoce, které připravíte také velmi snadno – jako základ použijte citronovou, limetkovou nebo třeba zázvorovou limonádu, fungovat bude i jablečný džus nebo obyčejná voda se šťávou.

Jak dlouho musí být nanuk v mrazáku?

Konkrétní doba závisí na velikosti tvořítka a použitých ingrediencích – obvykle je to zhruba 6-8 hodin. Pokud budete chtít připravit nanuk z více vrstev, nechte každou z nich hodinu mrazit, a až poté přidejte další.

Jahodové nanuky

Rozmixujte 300 g jahod a podle potřeby je doslaďte cukrem, medem nebo rostlinným sirupem. Směs nalijte do tvořítek a uložte do mrazáku na 6-8 hodin. Základní ovocnou směs můžete zjemnit smetanou nebo jogurtem. Společně s jahodami můžete rozmixovat také pár lístků čerstvé máty nebo meduňky.

Průhledné nanuky s ovocem

Do 500 ml vody vymačkejte přes sítko šťávu z 1 citronu, přidejte třtinový cukr nebo jiné sladidlo a důkladně zamíchejte. Limonádu nalijte do tvořítek zhruba do dvou třetin a poté do nich přidejte borůvky, plátky jahod, kousky třešní, meruněk nebo jiného ovoce, které máte k dispozici. Uložte do mrazničky na 6-8 hodin.

Čokoládové nanuky

V hrnci na mírném plameni zahřejte 250 ml mléka a 100 ml smetany. Přisypte 2 lžíce cukru, a až se rozpustí, odstavte hrnec z plotny. Poté přidejte 100 g nalámané hořké čokolády a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Směs nechte zchladnout, nalijte do tvořítek a dejte zamrazit.

Tvarohové nanuky

V misce smíchejte 200 g polotučného tvarohu a 100 g vyšlehané smetany. Přidejte krupicový nebo vanilkový cukr podle chuti a dobře promíchejte. Směsí naplňte formičky a uložte do mrazáku. Zmražené nanuky můžete před podáváním namočit do rozpuštěné čokolády a posypat kokosem nebo oříšky.

Mojito nanuky pro dospělé

V hrnci na mírném plameni nechte rozpustit ½ hrnku cukru v ½ hrnku vody. Hotový sirup nechte vychladnout a poté ho ve džbánu nebo konvici smíchejte se šťávou ze 4 limetek, lehce podrcenými lístky máty, 150 ml vody a 6 lžícemi bílého rumu. Nalijte do tvořítek a uložte do mrazáku.