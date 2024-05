Která alergie je nejčastější? Dají se alergie vyléčit? Jaký je rozdíl mezi alergií a astmatem? Které bylinky uleví od alergických potíží? A proč byste svému mazlíkovi po venčení měli "vyprášit kožich"? Víme vše! A prozradíme i něco navíc.

Nestoupají jenom ceny, přibývá také alergiků. A bude hůř. Podle Světové zdravotnické organizace už do pěti let může být alergický každý druhý člověk. Není se co divit, když víme, že pouhých 5 pylových zrnek na 1 m³ vzduchu dokáže spustit alergickou reakci. Poznejte svého nepřítele a chovejte se tak, aby vám bylo lépe.

Jak zjistit, že jsme alergičtí na potraviny?

„Alergie jsou z podstaty autoimunitní, proto je obvykle nelze zcela vyléčit. Nicméně vhodnou medikací a vyhýbáním se alergenům lze jejich projevy velmi účinně snižovat. Každopádně také musíme počítat s tím, že problémy tohoto typu budou stále častější. Je to vidět i u dětí, které tyto obtíže mají mnohem častěji než předchozí generace – například astmatiků je mezi dospělými kolem 8 %, ale mezi dětmi druhého stupně ZŠ je to přes 11 %,“ uvádí MUDr. Ludmila Plšková, expertka Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

V současné době nás nejvíce trápí alergická rýma (cca 2,5 milionu lidí) a pak astma (zhruba 1 milion lidí). A cca 800 000 osob řeší další nepříjemnost - atopický ekzém. Alergie na potraviny, o kterých se také hodně mluví, se dotýkají asi 400 000 lidí.

close info Evan Lorne / Shutterstock zoom_in Alergici mnohdy mají nedostatek vitaminu C

2. Alergie, nebo astma?

Alergie : Jde o přehnanou reakci naší imunity na látky, s nimiž jsme běžně v kontaktu. Mezi běžné spouštěče alergické reakce patří rostliny, dále roztoči, ale i zvířecí srst a potraviny. Podle odborníků ze Svazu zdravotních pojišťoven je alergická reakce "způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu".

: Jde o přehnanou reakci naší imunity na látky, s nimiž jsme běžně v kontaktu. Mezi běžné spouštěče alergické reakce patří rostliny, dále roztoči, ale i zvířecí srst a potraviny. Podle odborníků ze Svazu zdravotních pojišťoven je alergická reakce "způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu". Astma: Je také přehnanou reakcí, přesněji: jde o chronické zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích. Neboli reakci na různé spouštěče - alergie v prostředí. Nicméně astma může být i dědičné, nebo vznikat na podkladu obou příčin (genetická zátěž po předcích i kontakt s alergenem).

3. Bylinky na alergii

Máte předepsané léky na alergii/astma? Tak je používejte. A nebojte se přidat i pomoc léčivek, samozřejmě těch, na něž nejste alergičtí. Vynikající je stále podceňovaná kopřiva, nálev neboli čaj z ní připravený ulevuje při alergické rýmě a kašli, mast zase pomůže na alergické ekzémy.

Na alergickou rýmu platí i divizna. Také ostropestřec mariánský v podobě čaje/nálevu tlumí zánětlivé reakce, bylinoznalci ho doporučují při astmatických záchvatech. Zkusit lze i měsíček lékařský.

close info LN team / Shutterstock zoom_in Alergické reakce mírní i kopřiva. Uvařte si čaj, který je zároveň dobrou detoxikační kúrou (denně max. 3 šálky pijte po dobu max. 3 týdnů)

4. Užitečné weby

Pokud jste alergici, nečekejte, až přijde sezona vašich alergenů, vytvořte si vlastní pylový kalendář.

Sledujte aktuální pylové zpravodajství. Hodí se i pro plánování výletů v přírodě, které je někdy rozumnější omezit a zvolit jinou formu relaxace.

5. Největší chyby alergiků

Překonáváme únavu, jsme vyčerpaní. A přesně tyhle dva faktory zhoršují alergii.

Máme málo vitaminu C . Přitom alergická onemocnění často provází jeho nedostatek.

. Přitom alergická onemocnění často provází jeho nedostatek. Venku nenosíme sluneční brýle, které dokážou eliminovat kontakt s pylovými alergeny .

. Po příchodu domů je třeba se převléknout do "nealergenního" oděvu, umýt si vlasy. Snížíte tím množství pylů u vás doma. Pyly ale můžou přinést i zvířata na své srsti, typicky jde o psy.

6. Kolik stojí alergie

Anafylaktický šok patří mezi život ohrožující situace, kvůli přehnané reakci imunitního systému na některý alergen. Se závažnou formou anafylaktického šoku se dostanou do nemocnic asi dvě tisícovky lidí ročně.

To je ale dobrá zpráva - alergie a astma až na tyto výjimky nejsou život ohrožující. Ale trpí na ně tolik lidí, že už něco stojí. Celkové roční výdaje na léčbu alergií a astmatu se pohybují okolo čtyř miliard korun.

