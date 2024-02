Na řeřichu nedal dopustit už nejslavnější lékař starověku Hippokrates. A 21. století mu dává za pravdu, řeřicha je opravdu mega zdravá. Díky ní budete mít základní živiny pořád po ruce.

Řeřicha setá se většinou pěstuje jako microgreens, což je ideální i v bytě. Pěstování je snadné, asi za týden či nepatrně déle budete sklízet. Pak stačí odstřihnout mladé lístky se stonky a využít je v salátech, do pomazánek, vylepší polévky i jiné pokrmy, včetně masitých. Proč byste měli mít řeřichu na talíři každý den?

Řeřichu a jiné microgreens lze pěstovat i hydroponicky:

Zdroj: Youtube

Nálož zdravých živin

I když jsou lístečky rychle vypěstované řeřichy docela malé, nabízí velkou nálož zdraví. Z vitaminů jde hlavně o céčko, dále o vitaminy A, řady B, E či K. Z minerálů se nejčastěji zmiňují železo, draslík, vápník, fosfor, hořčík, jód či sodík. Ještě přidejme bílkoviny, vlákninu, nenasycené mastné kyseliny... Řeřicha zkrátka nabízí přírodou šikovně namíchaný koktejl živin, který ji katapultoval na 1. příčku v rámci výzkumu nejzdravějších druhů zeleniny a ovoce. Řeřicha setá patří do čeledi brukvovitých, pěstuje se jako listová zelenina.

close info Caterina Trimarchi zoom_in Do krabičky od vajec vložte skořápky, do nich navlhčenou vatu a semínka a můžete začít s pěstováním. Asi za týden byste měli sklízet první zdravou nálož

Co řeřicha léčí

Dokáže regenerovat buňky. Funguje jako přírodní antibiotikum, pomáhá při nachlazení a virózách (mimo jiné ulevuje kašli), ale také s trávením. Náš tip: když budete jíst tučnější pokrmy, šup do nich naklíčenou řeřichu. Také čistí krev, funguje protizánětlivě, považuje se za vynikající přírodní doping proti chronické únavě. Patří mezi zásadotvorné potraviny.

Jak se stala světovou jedničkou

Řeřichu setou si odborníci nevzali na paškál prioritně, v rámci tohoto výzkumu se řešila celá řada různých druhů zeleniny a ovoce. Hlavním cílem bylo upřesnit, které druhy ovoce a zeleniny nabízí tak dokonalou hustotu živin, že je lze označit jako nejzdravější.

V souvislosti s jejich schopností co nejvíce snížit riziko chronických onemocnění. A světe, div se, jedničkou tohoto zdravého přehledu se stala právě řeřicha. Další pořadí bylo následující: 2. čínské zelí, 3. mangold, 4. řepa, 5. špenát, 6. čekanka, 7. listový salát. Přehlednou tabulku i s údaji ohledně hustoty živin najdete zde.

close info RomanaMart zoom_in Bez masa se neobejdete? Tak ho alespoň okořeňte řeřichou a tymiánem

warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Už jste někdy zkusili naklíčit semínka? Ano, dělám to běžně. Ale jen v zimě, kdy je nedostatek čerstvé zeleniny. • 43% Ano, dělám to běžně. Ale jen v zimě, kdy je nedostatek čerstvé zeleniny. Ano, běžně je klíčím celý rok. Je to levné a zdravé. • 57% Ano, běžně je klíčím celý rok. Je to levné a zdravé. Zkusil/a, ale moc se mi to neosvědčilo. • 0% Zkusil/a, ale moc se mi to neosvědčilo. Hlasovalo: 35

Bleskové výpěstky

Vzpomeňte si na školní léta a pěstujte řeřichu v navlhčené vatě. Do misky či jiné ploché nádobky dejte navlhčenou vatu, nemá plavat ve vodě. Na ni nasypte semínka, nejlépe v bio kvalitě, jemně je přitlačte. Nádobku buď přikryjte, nebo dejte na dva tři dny do temna, až poté přeneste na světlo. To už by měla semínka zakořenit.

Každý den kontrolujte, zda je vata mírně vlhká, vláha se doplňuje rosením. Až ze semínek vyrostou několik centimetrů vysoké stonky s mladými lístky, skliďte je – odstřihněte či odřízněte. Řeřichu konzumujte v syrovém stavu.

Na co pozor u hlíny

Pro pěstování microgreens včetně řeřichy lze využít i speciální pěstební tkaniny a vůbec celé pěstební sety s miskami (měly by zajistit, aby rostlinka neplavala ve vodě, pak by mohla začít plesnivět). A kdo má čas a trpělivost, může řeřichu pěstovat i klasicky v květináči. V tomto případě se ale doporučuje předem buď zeminu upéct, nebo propařit, prostě dezinfikovat, abyste ji zbavili potenciálních choroboplodných zárodků.

Zdroj: cdc.gov, runnersworld.com