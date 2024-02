Sv. Valentýn je za dveřmi, oslavte lásku a radost ze života s koktejlem v ruce. Naše drinky si snadno připravíte sami kdykoliv příští týden. Proto vám nabízíme 7 receptů, na každý den. Plus přidáváme 1 praktický tip o sektu a 1 zajímavost navíc.

Udělejte si hezký večer a dejte si skleničku s někým, koho máte rádi. Nebo i sami, sebeláska se také počítá, navíc mnohým z nás chybí jako sůl. Chytne vás za srdce drink, který „namíchala“ umělá inteligence, nechybí v něm bio produkty, představují klasiku v moderním kabátku, nebo snad nealko verze? Máme všechno, vybírejte.

Svátek všech zamilovaných má ve světě dlouhou tradici:

Kde se vzal "šrot"

Nic se nemá přehánět, přemíra alkoholu škodí. Trefně ji vyjadřuje pojem „být na šrot“. Mohlo by se zdát, že souvisí s obilím nebo s vrakovišti, ale realita je jiná. S největší pravděpodobností odkazuje na příjmení hospodáře, přírodního léčitele a zakladatele lázní v Dolní Lipové Johanna Schrotha. Ten propagoval neobvyklou léčebnou metodu založenou na mnohahodinových mokrých zábalech a střídání tzv. suchých a mokrých dnů. Vše v rámci několik týdnů trvající kúry. A v rámci mokrých dnů se pilo jen víno... Výsledky si jistě dokážete představit.

close info Loklok zoom_in Nápoje z kombuchy Loklok se můžou stát základem báječného drinku Moscow Mule, ale i mnoha dalších

Pondělí: Bombardino

Populární drink pro všechny zamilované vás přenese na hory, i když zrovna sedíte doma. Třeba v Praze.

Suroviny pro 2 drinky (malé sklenky) nebo 1 drink: 80 ml vaječného likéru, 40 ml whisky nebo bourbonu, 40 ml čerstvé smetany z Valašska, šlehačka a koření na ozdobu

Postup: V hrnci smíchejte vaječný likér, whisky a smetanu, zahřejte pod bod varu, ale nevařte. Nalijte do skleniček a ozdobte.



Nealko úterý: Bubbly BFFs vymyslela umělá inteligence

AI proniká do našeho života čím dál více. Zkusíte drink od umělé inteligence?

Suroviny pro 2 osoby: 10 cl Bohemia Sektu rosé demi sec nealko verze, 10 cl brusinkového džusu, šťáva z 1/2 limetky, led, čerstvé brusinky a kousek limetky na ozdobu

Postup: V šejkru dobře protřepejte brusinkový džus a šťávu z limetky s ledem. Směs přeceďte do sklenice s ledem, asi do poloviny objemu. Dolijte sektem a zlehka promíchejte, dozdobte.

close info Bohemia Sekt zoom_in Bubbly BFFs nealko verze

Tip navíc: jak vychladit sekt

Sekty byste měli nachladit na teplotu 4 až 6 °C. „Lahev dejte do lednice ideálně den předem a najděte jí takové místo, aby nedocházelo k velkým otřesům během otevírání a zavírání dveří. Také by bylo chybou vkládat lahev na poslední chvíli do mrazáku. Mohlo by se to neblaze projevit na chuti vína,“ uvádí Denisa Kolaříková, hlavní sommelierka společnosti Bohemia Sekt.

Vychlaďte i další suroviny (cca 8 hodin v lednici). A také skleničky, ty buď dejte na chvíli do mrazáku, nebo do nich nasypte led, který vyndejte, než do nich nalijete drink.

Středa: Hello Sunset

Užijte si několik minut trvající západ slunce s koktejlem, který připravíte ještě rychleji.

Suroviny pro 1 drink: 5 čerstvých ostružin, hrst máty, 25 ml cukrového sirupu, 30 ml limetky, 30 ml Oloroso sherry, 15 ml vodky, perlivá voda z výrobníku SodaStream

Postup: Připravte si cukrový sirup – přiveďte k varu cukr s vodou v poměru 1 : 1, nechte vychladnout. V šejkru rozmačkejte ostružiny, limetku a mátu s cukrovým sirupem. Přidejte další suroviny (kromě sodovky), protřepejte. Sceďte přes jemné sítko do sklenice na prosecco naplněné ledem, dolijte perlivou vodou, ozdobte malinami.

close info Sodastream zoom_in Booze and Snooze

Nealko čtvrtek: Bio virgin mojito

Osvěžující koktejl připomene léto, Kubu a slavného spisovatele Ernesta Hemingwaye. My vám ale nabízíme drink bez alkoholu, zato v bio kvalitě.

Suroviny pro 1 drink: 2 dl perlivé vody, 0,4 cl bio mátového sirupu z Chodouně, bio citron nebo limetka, ledová tříšť, nasekaná čerstvá máta, plátek citronu/limetky

Postup: Do nachlazené skleničky nasypte ledovou tříšť, přidejte mátový sirup, šťávu z bio citronu/limetky, dolijte perlivou vodou, ozdobte.

Pátek: Booze and Snooze

Spojte med, citron, heřmánek a sodovku se stopičkou alkoholu a začnou se dít věci…

Suroviny pro 1 drink: 25 ml citronu, 25 ml medu, 60 ml heřmánkového ginu, perlivá voda z výrobníku SodaStream, led, na ozdobení například jedlé květy a pro fajnšmekry ještě včelí pyl

Postup: Připravte si heřmánkový gin: do uzavíratelné nádoby přelijte lahev London Dry Ginu a přidejte 4 sáčky heřmánkového čaje. Přikryté louhujte 3 hodiny. V šejkru protřepejte všechny suroviny kromě vody s malým množstvím ledu. Dvakrát přeceďte přes jemné sítko do sklenice na martini. Dolijte perlivou vodou, ozdobte.

Sobota: Moscow Mule

Jeden z nejoblíbenějších koktejlů na světě se skládá ze 3 surovin: vodky, zázvorového piva nebo limonády a limetkové šťávy. Náš recept ctí tradici, a přesto je jiný.

Suroviny na 1 drink: 1 díl vodky, 3 díly Loklok kombuchy zázvor, šťáva z 1/2 limetky, plus několik plátků limetky na ozdobu

Postup: Smíchejte vodu se zázvorovou kombuchou, do hrnku vymačkejte limetkovou šťávu (původně se drink skutečně podával v hrnku s ouškem). Ozdobte.

Nealko neděle: Bio virgin punč

Pro někoho výtečná limonáda s použitím studené vody, pro jiného jiná podoba čaje, to když koncentrát zalijete horkou vodou, vyberte si.

Suroviny pro 1 drink: 40 ml bio virgin punče s levandulí chodouňskou, asi 2 dl vody

Postup: Jednodušeji už to nejde. Do šálku nalijte koncentrát nealko punče, který obsahuje bio suroviny (levanduli, maliny, jahody, citron, pomeranč) a koření (skořici, badyán a hřebíček) plus ibišek. Kromě tekutin se potěšíte vitaminy, flavonoidy a minerály, což každému přijde náramně vhod.

