Užijte si sezonu oranžových královen podzimu, dokud je čas. Máme pro vás tipy na 7 osvědčených receptů na sladká a slaná jídla pro malé i velké strávníky. Vyzkoušíte je?

K přednostem dýní patří nejen půvabný vzhled, ale i nutriční hodnoty. 100 gramů této zeleniny obsahuje zhruba 25 kalorií, a řadí se tak mezi potraviny vhodné i do redukčního jídelníčku (samozřejmě v závislosti na konkrétní úpravě). Je skvělým zdrojem vlákniny, draslíku, železa, vitaminu A a mnoha dalších cenných látek.

Její výhodou je i to, že ji lze v kuchyni zpracovat na mnoho způsobů – výborně chutná naslano i nasladko, lze z ní připravit polévky, omáčky, těstoviny, krémy i nejrůznější druhy moučníků. Pro inspiraci jsme pro vás připravili výběr receptů, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

close info Erhan Inga / Shutterstock zoom_in 7 tipů na podzimní recepty z dýně

Základní dýňové pyré

Na většinu receptů budete potřebovat univerzální dýňové pyré, které následně použijete a dochutíte podle potřeby. Přesný návod na jeho přípravu najdete v tomto článku:

Dýňové lívance

Sladké dýňové lívance s voňavým kořením oceníte jako víkendovou snídani, ve slané verzi zase poslouží jako rychlá večeře, svačina do školy nebo občerstvení na výletě.

Dýňová polévka s tymiánem

Dýňová polévka je klasika, která by se na talíři měla během sezony minimálně jednou objevit. V tomto receptu jí dodává chuť a vůni aromatický tymián:

Dýňové gnocchi

Tyhle rychlé a jednoduché noky můžete podávat s rajčatovou nebo sýrovo-smetanovou omáčkou, ale skvěle chutnají jen polité máslem a posypané parmazánem:

Kynuté dýně

Do přípravy tohoto moučníku můžete klidně zapojit i děti – výroba malých dýní z kynutého těsta je bude zaručeně bavit:

Dýňový cheesecake

V tomto dezertu dýně opravdu září, a to chutí i barvou. Je to trochu pracnější, ale rozhodně stojí za to. Autorem receptu je účastník soutěže MasterChef Pavel Berky:

Dýňový chlebíček

Pokud dáváte přednost rychlejším a jednodušším moučníkům, upečte si tento dýňový chlebíček s perníkovým kořením a ořechy: