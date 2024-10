Prodlužovací kabely jsou užitečným pomocníkem v domácnosti, ale věděli jste, že některé spotřebiče byste do nich neměli vůbec zapojovat? Nesprávné používání může vést k přetížení elektrické sítě, poškození spotřebičů nebo dokonce k požáru. Co tedy do prodlužováku nepatří.

Prodlužovací kabely často používáme k rychlému řešení nedostatku zásuvek. Málokdo si však uvědomuje, že nevhodné zapojení některých spotřebičů může být velmi nebezpečné. Elektrikáři se shodují, že velké spotřebiče a zařízení s vysokým příkonem by měly být vždy zapojeny přímo do zásuvky. Dlouhodobé zatížení prodlužovacích kabelů může vést k přehřátí, zkratu a požáru. Která zařízení byste tedy rozhodně neměli zapojovat do prodlužovacího kabelu?

Na co byste si měli dát pozor při výběru prodlužovacího kabelu? Podívejte se na video:

1. Pračka a sušička

Spotřebiče jako pračka nebo sušička mají vysoký příkon a mohou prodlužovací kabel snadno přetížit. Pokud nemáte v koupelně dostatek zásuvek, je lepší se obrátit na odborníka a nechat nainstalovat nové. Prodlužovák v koupelně je zvláště nebezpečný kvůli vysoké vlhkosti, která zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. Sporák a trouba

Sporák a trouba patří k největším žroutům v kuchyni. Jejich spotřeba energie je při vaření a pečení tak vysoká, že by použití prodlužovacího kabelu bylo nebezpečné. Navíc může dojít k poklesu napětí, což může ovlivnit jejich výkon a způsobit jejich poruchu.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Prodlužovací kabel nesmíte přetížit

3. Lednice a mrazák

Lednice a mrazák musí být neustále v provozu, a proto by měly být zapojeny přímo do zásuvky. Připojení přes prodlužovací kabel může být nestabilní a při přetížení hrozí, že spotřebič přestane fungovat, což může vést ke zkažení potravin. Přehřátí kabelu může také způsobit zkrat a následný požár.

4. Myčka nádobí

Podobně jako lednice, i myčka nádobí vyžaduje stálý a spolehlivý přísun energie. Prodlužovací kabel může zvýšit riziko přehřátí a poškození spotřebiče. Proto je vždy lepší myčku zapojit přímo do stěnové zásuvky.

5. Přímotopy a radiátory

Použití přímotopů nebo elektrických radiátorů s prodlužovacími kabely je extrémně nebezpečné. Tyto spotřebiče mají vysoký příkon a prodlužovačky nejsou stavěny na to, aby zvládaly takovou zátěž po delší dobu. Nebezpečí požáru je zde velmi reálné.

6. Klimatizace

Přenosná klimatizace se v letních měsících stává nezbytným pomocníkem. Je však třeba myslet na to, že její provoz vyžaduje velký přísun energie. Prodlužovací kabel by mohl být přetížený a klimatizace by nemusela fungovat správně, což může vést k jejímu poškození.

7. Mikrovlnná trouba

Mikrovlnné trouby mohou na první pohled vypadat jako malé spotřebiče, ale jejich příkon je při zahřívání potravin značný. Prodlužovací kabel by mohl být snadno přetížen, což by mohlo způsobit jeho poškození nebo dokonce zkrat.

8. Rychlovarná konvice

Přestože rychlovarná konvice pracuje pouze krátce, její vysoký příkon vyžaduje stabilní a přímý přísun energie. Připojení přes prodlužovací kabel může způsobit přehřátí kabelu a poškození konvice.

9. Bojler

Elektrický bojler je další spotřebič, který by měl být vždy zapojen přímo do zásuvky. Spotřebovává velké množství energie a prodlužovací kabel by mohl vést k přetížení a následnému požáru. Pokud není možné bojler zapojit přímo, obraťte se na elektrikáře, který vám nainstaluje nové zásuvky.

10. Vysavače a jiné silné spotřebiče

Vysavače a podobné výkonné spotřebiče by také neměly být zapojeny do prodlužovacích kabelů. I když je jejich použití krátkodobé, vysoký příkon může kabel snadno přetížit a způsobit přehřátí nebo zkrat.